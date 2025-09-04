Нижегородские улицы перекроют из-за спортивного мероприятия 6-7 сентября

Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Движение транспорта ограничат на центральных улицах Нижнего Новгорода 6-7 сентября из-за спортивного мероприятия. Об этом сообщили в городском дептрансе. 

С 12.00 до 22.30 6 сентября перекроют Волжскую набережную на участке от дома №13 до улицы Совнаркомовской, а также улицу Бетанкура от улицы Самаркандской до Волжской набережной.

С 22.00 6 сентября до 15.30 7 сентября ограничения затронут улицу Пролетарскую на участке от дома №14А до Волжской набережной, саму Волжскую набережную, улицу Бетанкура от Мещерского бульвара до Волжской набережной, улицу Самаркандскую от улицы Бетанкура до Канавинского моста, Совнаркомовскую от Советской улицы до Волжской набережной, улицу Советскую от улицы Ивана Романова до улицы Стрелки, улицу Стрелка, Канавинский мост, Похвалинский съезд, площадь Благовещенскую, Нижневолжскую набережную, Зеленский съезд, улицу Широкую, Георгиевский и Казанский съезды, площадь Минина, Верхневолжскую набережную, улицу Красная Слобода, а также набережную Гребного канала на участке от улицы Красная Слобода до дома №108/1 по набережной Гребного канала (остров Печерские пески) и до дома №111А по набережной Гребного канала.

Объезд организуют по прилегающим улицам. Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы зон ограничения. Машины, оставленные в пределах действия ограничений, подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных авто можно уточнить по телефону справочной службы 417-17-07.

Специалисты рекомендуют заранее изучить схему движения, быть максимально внимательными и строго соблюдать указания дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что до 1 ноября движение транспорта ограничено на улице Артельной в Советском районе областного центра.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Общественный транспорт ограничения
