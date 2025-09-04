Странная драка в Кстове обернулась полицейской проверкой Происшествия

Драка на улице Ленина в Кстове обернулась полицейской проверкой.

О происшествии стало известно из социальных сетей. Там опубликовали видео с места событий. На кадрах видна толпа людей. По всей видимости, произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В какой-то момент один мужчина налетел на другого и ударил так, что тот упал, чудом не ударившись головой о скамейку. После этого драка продолжилась.

Правоохранители увидели публикацию в интернете и решили разобраться, что именно случилось. Личности участников конфликта уже установлены. По итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка, сказали в ГУ МВД по Нижегородской области.

Также в полиции уточнили, что по поводу случившегося заявлений не поступало.

