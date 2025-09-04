Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 сентября 2025 18:54  [108] Странная драка в Кстове обернулась полицейской проверкой
06 сентября 2025 18:31  [121] Опубликованы фото с места столкновения буксира с лодкой в Кстовском районе
06 сентября 2025 16:27  [181] Начаты проверки по факту столкновения буксира с лодкой в Кстовском районе
06 сентября 2025 16:16  [168] Буксир протаранил лодку в Кстовском районе: один человек погиб
06 сентября 2025 15:28  [154] 11 человек спасли на пожаре в МКД на проспекте Гагарина
06 сентября 2025 14:00  [230] Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за зверского избиения нижегородки
06 сентября 2025 12:42  [220] Гибель двух человек на пожаре в деревне Чанниково обернулась проверкой СК
06 сентября 2025 10:45  [216] Мошенники используют фейковый бот "Госуслуг" для кражи личных данных
06 сентября 2025 09:47  [283] Страшный пожар с двумя погибшими произошел в Воскресенском округе
05 сентября 2025 18:40  [1388] Что о зверском избиении пенсионерки сказал глава Городца Мудров
Происшествия

Странная драка в Кстове обернулась полицейской проверкой

06 сентября 2025 18:54  [108] Происшествия
Странная драка в Кстове обернулась полицейской проверкой

Драка на улице Ленина в Кстове обернулась полицейской проверкой. 

О происшествии стало известно из социальных сетей. Там опубликовали видео с места событий. На кадрах видна толпа людей. По всей видимости, произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В какой-то момент один мужчина налетел на другого и ударил так, что тот упал, чудом не ударившись головой о скамейку. После этого драка продолжилась. 

Правоохранители увидели публикацию в интернете и решили разобраться, что именно случилось. Личности участников конфликта уже установлены. По итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка, сказали в ГУ МВД по Нижегородской области. 

Также в полиции уточнили, что по поводу случившегося заявлений не поступало.

Ранее сообщалось, что двое подростков несколько дней избивали пожилую женщину в Городецком округе. Потерпевшая госпитализирована. В полиции завели уголовное дело. Также дело планируют возбудить в Следкоме — об этом распорядился председатель СК России Александр Бастрыкин. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Избиение Кстово Полиция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных