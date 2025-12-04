Телефоны в обуви пытались пронести на территорию нижегородского СИЗО-1

Фото:
В следственном изоляторе №1 Нижегородской области сотрудники ГУФСИН предотвратили попытку незаконной передачи мобильных устройств одной из подследственных. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Во время досмотра посылки оперативники совместно с сотрудниками отдела режима обнаружили тщательно замаскированные запрещённые предметы. Четыре мобильных телефона, столько же SIM-карт и USB-кабелей были спрятаны в подошве обуви.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Согласно действующему законодательству, за передачу или попытку передачи средств связи в учреждения уголовно-исполнительной системы предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с обязательной конфискацией изъятых предметов.
Если нарушение совершается повторно, наступает уголовная ответственность. В этом случае возможны штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее сообщалось, что наркотики под видом шоколадных шариков хотели передать в нижегородскую колонию.
