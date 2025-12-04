Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Происшествия

Телефоны в обуви пытались пронести на территорию нижегородского СИЗО-1

04 декабря 2025 15:14 Происшествия
Телефоны в обуви пытались пронести на территорию нижегородского СИЗО-1

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области

В следственном изоляторе №1 Нижегородской области сотрудники ГУФСИН предотвратили попытку незаконной передачи мобильных устройств одной из подследственных. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время досмотра посылки оперативники совместно с сотрудниками отдела режима обнаружили тщательно замаскированные запрещённые предметы. Четыре мобильных телефона, столько же SIM-карт и USB-кабелей были спрятаны в подошве обуви.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Согласно действующему законодательству, за передачу или попытку передачи средств связи в учреждения уголовно-исполнительной системы предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с обязательной конфискацией изъятых предметов.

Если нарушение совершается повторно, наступает уголовная ответственность. В этом случае возможны штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что наркотики под видом шоколадных шариков хотели передать в нижегородскую колонию.

Колонии ФСИН
