Киберпреступники похитили у нижегородцев свыше 3 млрд рублей Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Почти каждое второе зарегистрированное правонарушение в Нижегородской области связано с использованием цифровых технологий. Об этом сообщил майор полиции Артём Бордюг, заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий регионального ГУ МВД России, в ходе прошедшей в НОИЦ пресс-конференции.

По его словам, стремительное распространение цифровых сервисов и технологий в самых разных сферах жизни предъявляет правоохранительным органам всё более сложные задачи в обеспечении общественной безопасности. За одиннадцать месяцев 2025 года на территории региона зафиксировано свыше 12 тысяч преступлений, совершённых с использованием IT-инструментов и приёмов социальной инженерии. Более 6 600 из них относятся к тяжким и особо тяжким составам. Таким образом, доля киберпреступлений составила около 40% от общего числа всех зафиксированных правонарушений.

Как подчеркнул Артём Бордюг, основным объектом посягательств преступников остаётся имущество граждан. Наибольшую часть среди всех эпизодов составляют дистанционные формы мошенничества — 51% от общего числа IT-преступлений. Ещё около 11,6% приходится на случаи краж. Потери населения, ставшего жертвами таких действий, превысили 3 миллиарда рублей. Пострадавшими становятся люди самых разных возрастов, профессий и социального положения.

Представитель МВД сообщил, что в регионе продолжается активная работа по противодействию киберугрозам. Усиливается взаимодействие полиции с банковскими структурами, операторами связи и онлайн-платформами. Разрабатываются и внедряются новые механизмы пресечения мошеннических схем, проводится системная профилактическая работа среди населения. В результате этих мер в текущем году раскрыто около 3 тысяч преступлений, к уголовной ответственности привлечены более 1 300 человек.

Анализируя личностный состав преступников, майор полиции отметил, что наибольшая доля таких правонарушений совершается лицами в возрасте от 30 до 39 лет и старше. При этом большинство из них — ранее судимые и не имеющие стабильного дохода.

Кроме того, были затронуты и изменения в уголовном законодательстве. Теперь ответственность предусмотрена и для так называемых "дропов" — лиц, через банковские счета которых проходят похищенные средства. Это нововведение позволило повысить эффективность борьбы с дистанционными кражами и обеспечить неотвратимость наказания для всех участников преступных схем.

По мнению Артёма Бордюга, ключевым фактором в борьбе с IT-преступностью остаётся информированность граждан о наиболее распространённых формах обмана. Среди них он выделил:

• телефонные звонки от якобы представителей полиции, банков или техподдержки мобильных операторов;

• использование фальшивых сайтов, чат-ботов и других ресурсов, созданных с применением технологий ИИ, имитирующих официальные страницы госорганов и финансовых учреждений;

• предложения поучаствовать в инвестиционных проектах с высокой доходностью, в том числе с использованием поддельных криптовалютных платформ и "кошельков";

• неправомерное получение доступа к аккаунтам в соцсетях и мессенджерах;

• звонки от "родственников", оказавшихся в беде, часто с подделкой голоса с помощью технологий синтеза речи;

• хищения при оформлении заказов на популярных маркетплейсах;

• мошенничество под видом обращения руководства через мессенджеры;

• распространение вредоносных программ через СМС и сообщения в чатах.

Полицейский также подчеркнул, что эти методы далеко не исчерпывающие. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому, по его словам, гражданам необходимо проявлять внимательность, включать критическое мышление и не спешить выполнять требования неизвестных лиц, особенно когда дело касается денежных переводов.

В рамках мероприятия майор Бордюг также рассказал о типичных "словах-маркерах", по которым можно распознать попытку обмана: "безопасный счёт", "финансирование недружественной страны", "уголовное дело в отношении вас", "подозрительные операции по вашему счёту", "защита от мошенников".

Он призвал жителей региона быть более бдительными и следовать принципам финансовой грамотности, чтобы избежать попадания в ловушки злоумышленников.

Напомним, что в 2025 году Госдума РФ приняла закон о защите от кибермошенничества.