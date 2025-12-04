Более 4,7 млн рублей за вред почве взыскали с нижегородского регоператора Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Оператор мусорного полигона в Городецком районе АО "Ситиматик — Нижний Новгород" выплатил свыше 4,7 млн рублей за вред, нанесённый почве в результате своей деятельности. Такое решение приняли Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд, сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора

История началась ещё в 2021 году, когда на мусоросортировочном комплексе провели плановую проверку. В санитарно-защитной зоне полигона специалисты отобрали пробы почвы. Анализы показали превышения по ряду опасных веществ — в частности, по нефтепродуктам, меди, свинцу, никелю, цинку, а также по нитратам и нитритам.

Эксперты пришли к выводу, что полигон оказывает негативное воздействие на окружающие земельные участки. После проверки компанию привлекли к административной ответственности и рассчитали сумму нанесённого ущерба.

Добровольно компенсировать вред "Ситиматик" отказался, и Росприроднадзору пришлось обращаться в суд. Оба судебных органа встали на сторону природоохранного ведомства и признали его требования обоснованными.

После вступления решения в законную силу оператор перечислил всю сумму ущерба.

