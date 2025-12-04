Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 декабря 2025 15:58Более 4,7 млн рублей за вред почве взыскали с нижегородского регоператора
04 декабря 2025 15:14Телефоны в обуви пытались пронести на территорию нижегородского СИЗО-1
04 декабря 2025 13:57Олега Лавричева приговорили к 6 годам колонии
04 декабря 2025 12:24Нижегородец украл 2,2 млн рублей со счета сестры
04 декабря 2025 09:56"Газель" влетела в мотоблок в Большеболдинском районе: погибли два человека
04 декабря 2025 07:35Украинский беспилотник сбили в Нижегородской области
03 декабря 2025 19:45Гострудинспекцию заинтересовало жуткое ДТП на М-12 в Арзамасском округе
03 декабря 2025 18:12Нижегородскому вице-мэру Егорову продлили срок задержания на 72 часа
03 декабря 2025 16:42Опубликовано видео задержания нижегородского вице-мэра Егорова
03 декабря 2025 15:25Пьяного водителя задержали после погони около Арзамаса — видео
Происшествия

Более 4,7 млн рублей за вред почве взыскали с нижегородского регоператора

04 декабря 2025 15:58 Происшествия
Более 4,7 млн рублей за вред почве взыскали с Ситиматик— Нижний Новгород

Фото: Александр Воложанин

Оператор мусорного полигона в Городецком районе АО "Ситиматик — Нижний Новгород" выплатил свыше 4,7 млн рублей за вред, нанесённый почве в результате своей деятельности. Такое решение приняли Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд, сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора

История началась ещё в 2021 году, когда на мусоросортировочном комплексе провели плановую проверку. В санитарно-защитной зоне полигона специалисты отобрали пробы почвы. Анализы показали превышения по ряду опасных веществ — в частности, по нефтепродуктам, меди, свинцу, никелю, цинку, а также по нитратам и нитритам.

Эксперты пришли к выводу, что полигон оказывает негативное воздействие на окружающие земельные участки. После проверки компанию привлекли к административной ответственности и рассчитали сумму нанесённого ущерба.

Добровольно компенсировать вред "Ситиматик" отказался, и Росприроднадзору пришлось обращаться в суд. Оба судебных органа встали на сторону природоохранного ведомства и признали его требования обоснованными.

После вступления решения в законную силу оператор перечислил всю сумму ущерба.

Ранее сообщалось, что более 450 тонн автомобильных шин переработали в Нижегородскую области в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Штраф Экология
Поделиться:
Новости по теме
28 ноября 2025 12:16Росприроднадзор нашел новые нарушения на Нижегородской станции аэрации
26 ноября 2025 15:30Минэкологии назвала причину обмеления реки Санда в Городецком районе
25 ноября 2025 12:40Нижегородские предприятия задолжали Росприроднадзору более 123 000 000 рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных