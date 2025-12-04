Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Происшествия

Пожилую велосипедистку насмерть сбили около Арзамаса

04 декабря 2025 16:30 Происшествия
Пожилую велосипедистку насмерть сбили на дороге около Арзамаса

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Рано утром 4 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области произошла трагическая авария, унесшая жизнь пожилой женщины.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 7:25 на первом километре автодороги "Абрамово – Марьинка". По предварительной информации, 38-летняя женщина за рулём автомобиля "Лада Гранта" сбила велосипедистку, двигавшуюся по той же полосе.

Пострадавшей оказалась женщина 1952 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте происшествия ещё до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель "Газели" влетел в мотоблок в Большеболдинском районе, в результате чего два человека погибли.

Ранее сообщалось, что водитель "Газели" влетел в мотоблок в Большеболдинском районе, в результате чего два человека погибли.

Арзамасский район Госавтоинспекция ДТП
