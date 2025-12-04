Пожилую велосипедистку насмерть сбили около Арзамаса Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Рано утром 4 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области произошла трагическая авария, унесшая жизнь пожилой женщины.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось около 7:25 на первом километре автодороги "Абрамово – Марьинка". По предварительной информации, 38-летняя женщина за рулём автомобиля "Лада Гранта" сбила велосипедистку, двигавшуюся по той же полосе.

Пострадавшей оказалась женщина 1952 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте происшествия ещё до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

