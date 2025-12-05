Главе нижегородского ОНФ Жильцову продлили арест на 2 месяца Происшествия

Глава регионального отделения Народного фронта и директора "Нижегородской службы добровольцев" Андрей Жильцов пробудет в СИЗО до 7 февраля 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облсуде.

Жильцова задержали в октябре 2025 года. По данным следствия, в 2023 году служба добровольцев получила грант на развитие волонтерства на сумму более 6 млн рублей. В итоге работы были выполнены на 2,5 млн рублей, а оставшиеся деньги Жильцов перевел на личные банковские счета.

Общественник просил суд поместить его под домашний арест, но ему было отказано.

Ранее сообщалось, что задержание Жильцова прокомментировали в Народном фронте. Там назвали назначение его руководителем "кадровой ошибкой".