Происшествия

Главе нижегородского ОНФ Жильцову продлили арест на 2 месяца

05 декабря 2025 13:44 Происшествия
Главе нижегородского ОНФ Жильцову продлили арест на 2 месяца

Глава регионального отделения Народного фронта и директора "Нижегородской службы добровольцев" Андрей Жильцов пробудет в СИЗО до 7 февраля 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облсуде. 

Жильцова задержали в октябре 2025 года. По данным следствия, в 2023 году служба добровольцев получила грант на развитие волонтерства на сумму более 6 млн рублей. В итоге работы были выполнены на 2,5 млн рублей, а оставшиеся деньги Жильцов перевел на личные банковские счета. 

Общественник просил суд поместить его под домашний арест, но ему было отказано

Ранее сообщалось, что задержание Жильцова прокомментировали в Народном фронте. Там назвали назначение его руководителем "кадровой ошибкой".  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

