Бывших директора и главбуха "Маяка" в Арзамасе осудили за присвоение 30 млн Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Бывшего директора ГБУ "Арзамасский дом социального обслуживания для детей "Маяк"" и его главбуха осудили за присвоение в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С января 2019 года по декабрь 2022-го экс-руководитель соцучреждения лично, а также через бухгалтера просила подчиненных ежемесячно передавать ей или бухгалтеру выплаченные им завышенные премии. В общей сложности они отдали осужденным свыше 30 млн рублей.

Арзамасский горсуд обеих признал виновными. Бывший директор получила 6,6 года лишения свободы, экс-главбух — 4 года колонии общего режима. Кроме того, им запрещено заниматься определенной деятельностью на 2,6 года и на 1,6 года соответственно.

Накануне Арзамасский горсуд вынес приговор экс-гендиректору АПЗ и бывшему спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву. Он признан виновным в растрате и мошенничестве.