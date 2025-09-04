Три рейса задержали в нижегородском аэропорту "Стригино" из-за угрозы БПЛА Общество

Из-за угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами, в ночь на 7 сентября над Нижним Новгородом было временно закрыто воздушное пространство. По информации Росавиации, ограничения на полеты были введены в 02:50 и сняты только около 9 утра.

Это привело к задержке нескольких рейсов из аэропорта имени Чкалова.

Согласно данным электронного табло воздушной гавани, из-за закрытого неба были отложены вылеты самолетов в Анталью, Москву и Екатеринбург. Также есть информация о задержке двух рейсов в Анталию и Сочи, которые должны были вылететь сегодня, 7 сентября, в 13:10 и 14:40 соответственно.