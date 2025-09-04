Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Три рейса задержали в нижегородском аэропорту "Стригино" из-за угрозы БПЛА

07 сентября 2025 10:47  [46] Общество
Три рейса задержали в нижегородском аэропорту Стригино из-за угрозы БПЛА

Из-за угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами, в ночь на 7 сентября над Нижним Новгородом было временно закрыто воздушное пространство. По информации Росавиации, ограничения на полеты были введены в 02:50 и сняты только около 9 утра. 

Это привело к задержке нескольких рейсов из аэропорта имени Чкалова. 

Согласно данным электронного табло воздушной гавани, из-за закрытого неба были отложены вылеты самолетов в Анталью, Москву и Екатеринбург.  Также есть информация о задержке двух рейсов в Анталию и Сочи, которые должны были вылететь сегодня, 7 сентября, в 13:10 и 14:40 соответственно. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

