Общество

Зачем нам "лук" и "краш"? Нижегородский филолог о том, что убивает культуру речи

08 сентября 2025 15:30  [86] Общество
Зачем нам лук и краш? Филолог о том, что мешает грамотности молодежи

Фото: Кира Мишина

8 сентября отмечается Международный день грамотности. Этот праздник призван напомнить о важности образования и культуры речи, ведь умение грамотно писать и четко формулировать свои мысли – основа эффективной коммуникации в современном обществе. По такому случаю корреспондент НИА "Нижний Новгород" пообщался со старшим преподавателем кафедры международной журналистики Института русского языка НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Евгением Васильевым. Он рассказал о типичных ошибках студентов, объяснил, почему неумение выражать мысль опаснее орфографических промахов, и поделился мнением о том, как меняется русский язык. 

– Евгений Вадимович, расскажите о наиболее частых ошибках студентов.

– Чаще всего встречаются ошибки в согласовании, особенно это касается деепричастных оборотов. На втором месте – слова-паразиты: "вот", "как бы", "это самое" и подобные.

– Можно ли сказать, что нынешняя молодежь менее грамотна, чем 5-10 назад?

– Вопрос спорный. С одной стороны, видно, что студентам часто трудно грамотно и четко формулировать свои мысли, особенно письменно. Сказывается снижение культуры чтения и восприятия текстов, а это напрямую влияет на грамотность. С другой стороны, говорить о всеобщей безграмотности неправильно – многое зависит от конкретного студента, его семьи и множества других факторов.

– Что хуже: орфографическая ошибка или неумение ясно выразить мысль?

– Конечно, хуже неумение выразить мысль. Ошибку можно исправить на стадии вычитки и редактирования текста, и она хоть и портит впечатление, но не делает его непонятным. А вот если мысль сформулирована нелогично и лишена структуры, донести ее до аудитории или собеседника невозможно. Грамотности можно научиться, а навык ясно излагать мысли требует больших усилий.

– Поделитесь практическим советом: как лучше проверять тексты на ошибки?

– Совет номер один – читать больше классической литературы, это расширяет словарный запас. Второе – пользоваться орфографическим словарем и не стесняться заглядывать в него. И, наконец, лайфхак: проверяйте текст не сразу, а через час-другой после написания. Мгновенная проверка редко бывает эффективной.

– Как относиться к тому, что язык постоянно меняется? Например, раньше "кофе" считался мужского рода, а сейчас допустим и средний.

– К этому нужно относиться спокойно. Язык – живой организм, и его изменения естественны. Меня пугает, что в норму закрепляются самые частоупотребимые варианты. Поэтому, например, ударение "звОнит", скорее всего, со временем станет официальной нормой. Но больше всего меня тревожит обилие заимствований при наличии устоявшихся русских слов. Зачем говорить "девайс", если есть "устройство"? Или использовать "лук" вместо "внешний вид", рискуя вызвать ненужную омонимию? Да, такие термины приходят из интернет-сленга, где ценится краткость, но, на мой взгляд, не стоит закреплять их как нормативные. 

– Есть ли слова-паразиты, которые особенно раздражают вас у зумеров?

– Слова-паразиты одни и те же во все времена: "типа", "вот", "это самое", "в общем-то". Если говорить о терминах, употребление которых раздражает, то повторю озвученную ранее мысль: неуместные заимствования: бесконечные "краши", "редфлаги", "чекну" и прочие "чудесные" термины. Это языковые моветоны. Хочется верить, что со временем русский язык избавится от подобной дряни.

Автор текста: Анна Лебедева

