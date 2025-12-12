В двух населенных пунктах Вачского округа открылись новые модульные ФАПы

Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 17:10 Общество
В с. Федурино и д. Лесниково Вачского муниципального округа открылись два новых фельдшерско‑акушерских пункта. Их возведение и оснащение оборудованием стало возможным благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В общей сложности на эти цели направили около 17 млн рублей бюджетных средств.

«Открытие новых ФАПов – ценный вклад в обеспечение жителей сельской местности качественной и доступной медицинской помощью. Комфортные условия работы мотивируют специалистов оставаться на селе, пациентам также намного приятнее получать первичную медико‑санитарную помощь в новых красивых пространствах. Очень важно, что ФАПы оснащены компьютерной техникой, доступом к Интернету и собственными транспортными средствами», – отметил главный врач Вачской ЦРБ Александр Шмелёв.

Новые модульные здания пришли на смену устаревшим помещениям, которые находились в аварийном состоянии. Современные ФАПы отвечают всем требованиям комфорта и безопасности. В каждом из них предусмотрены помещения для ожидания, кабинеты приёма, процедурные кабинеты, комнаты персонала, санузлы для посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

ФАП в д. Лесниково обслуживает жителей двух населенных пунктов – Лесниково и Лобково. Здесь смогут получать помощь около 150 человек, в том числе почти 10 детей. Пациентов принимает медицинская сестра Ольга Селезнёва, которая трудоустроилась в Вачскую ЦРБ благодаря программе «Земский фельдшер» в 2022 году.

В ФАПе с. Федурино медицинскую помощь будут получать также почти 160 человек, включая 15 детей. Здесь трудится фельдшер Наталья Шутова. Она также присоединилась к коллективу местной ЦРБ по программе «Земский фельдшер» в 2024 году.

«Для меня большая радость работать в новом ФАПе, где всё продумано до мелочей – от эргономичной планировки до современного оборудования. Теперь мы можем оказывать помощь на совершенно ином уровне, не заставляя людей ехать в районный центр. Это особенно важно для пожилых пациентов и семей с детьми», – отметила фельдшер Наталья Шутова.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Теги:
Вачский район Здравоохранение Нацпроект
