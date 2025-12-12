Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 18:05Режим повышенной готовности ввели на Автозаводе из-за ремонта ливневки
12 декабря 2025 17:49Еще 26 участков дорог включают в транспортную программу Нижнего Новгорода
12 декабря 2025 17:32Гидрометцентр дал прогноз на середину декабря в Нижегородской области
12 декабря 2025 17:10В двух населенных пунктах Вачского округа открылись новые модульные ФАПы
12 декабря 2025 17:03Посольство Кипра сообщило об открытии визового центра в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 16:41В Госдуме хотят увеличить штрафы за покупку спиртного для несовершеннолетних
12 декабря 2025 16:28Борские власти требуют через суд 79 млн рублей у застройщика детсада и моста
12 декабря 2025 16:2435 школьникам из новых регионов торжественно вручили паспорта в нижегородском Доме народного единства
12 декабря 2025 16:12Нижегородское ФАС внесло "ЧВК Беркут" в реестр недобросовестных поставщиков
12 декабря 2025 15:45Елена Мозгунова: "Нижегородская область имеет сильную академическую базу"
Общество

Режим повышенной готовности ввели на Автозаводе из-за ремонта ливневки

12 декабря 2025 18:05 Общество
Режим повышенной готовности ввели на Автозаводе из-за ремонта ливневки

Режим повышенной готовности ввели на территории Автозаводского района из-за необходимости срочного ремонта ливневой канализации.

Согласно обновленному постановлению на сайте городской администрации, зона повышенной готовности теперь охватывает участок автомобильной дороги протяжённостью 500 метров по проспекту Молодежный — от дома № 40 до дома № 58 в направлении улицы Толбухина. Ширина зоны составляет 7 метров от края проезжей части.

На этом отрезке запланированы аварийно-восстановительные работы. В частности, предстоит отремонтировать участок ливневой канализации у дома № 44Б, а также провести ремонт десяти колодцев, расположенных у домов № 40, 44, 1А, 56 и 58.

Муниципальным заказчиком работ выступит администрация города. Главным распорядителем бюджетных средств назначен департамент благоустройства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде приостановили разработку схемы сети ливневой канализации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Ливневки Ремонтные работы
Новости по теме
12 декабря 2025 13:59Замена путей от Комсомольской площади до парка "Дубки" начнется 15 декабря
11 декабря 2025 18:30Новая объездная дорога около Дзержинска готова на 99%
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
