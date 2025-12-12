Режим повышенной готовности ввели на Автозаводе из-за ремонта ливневки Общество

Режим повышенной готовности ввели на территории Автозаводского района из-за необходимости срочного ремонта ливневой канализации.

Согласно обновленному постановлению на сайте городской администрации, зона повышенной готовности теперь охватывает участок автомобильной дороги протяжённостью 500 метров по проспекту Молодежный — от дома № 40 до дома № 58 в направлении улицы Толбухина. Ширина зоны составляет 7 метров от края проезжей части.

На этом отрезке запланированы аварийно-восстановительные работы. В частности, предстоит отремонтировать участок ливневой канализации у дома № 44Б, а также провести ремонт десяти колодцев, расположенных у домов № 40, 44, 1А, 56 и 58.

Муниципальным заказчиком работ выступит администрация города. Главным распорядителем бюджетных средств назначен департамент благоустройства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде приостановили разработку схемы сети ливневой канализации.