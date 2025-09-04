Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Происшествия

СК опроверг слухи о маньяке в Сормовском районе

08 сентября 2025 18:09  [137] Происшествия
СК опроверг слухи о маньяке в Сормовском районе

В социальных сетях распространяются сообщения о маньяке, якобы орудующем в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Пользователи утверждают, что ему приписывают несколько жертв.

По версии авторов постов, неизвестный промышлял недалеко от зоопарка "Лимпопо" и в других частях Сормова. Якобы жертвами становились несовершеннолетние девочки.

В региональном СК сообщили, что эта информация не соответствует действительности. В ведомстве уточнили, что нападений и убийств не было.

Ранее выяснилось, что по факту зверского избиения пожилой женщины в Городецком районе возбудили уже второе уголовное дело.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Архив  |  2025
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных