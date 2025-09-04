СК опроверг слухи о маньяке в Сормовском районе Происшествия

В социальных сетях распространяются сообщения о маньяке, якобы орудующем в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Пользователи утверждают, что ему приписывают несколько жертв.

По версии авторов постов, неизвестный промышлял недалеко от зоопарка "Лимпопо" и в других частях Сормова. Якобы жертвами становились несовершеннолетние девочки.

В региональном СК сообщили, что эта информация не соответствует действительности. В ведомстве уточнили, что нападений и убийств не было.

Ранее выяснилось, что по факту зверского избиения пожилой женщины в Городецком районе возбудили уже второе уголовное дело.