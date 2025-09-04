Нижегородцы жалуются на некорректное отображение транспорта на онлайн-картах Общество

Жителям Нижнего Новгорода разъяснили, почему общественный транспорт иногда пропадает с электронных табло "умных" остановок и не отображается в приложениях онлайн-карт.

Поводом для пояснений стало сообщение горожанки Ольги Б., которая пожаловалась на отсутствие автобуса №28. По её словам, в "Яндекс Картах" время прибытия маршрута указано одно, тогда как на табло — другое, а затем автобус и вовсе исчез из списка.

В ЦРТС подчеркнули, что прогноз движения формируется с учётом количества автобусов на линии и дорожной ситуации. Информация обновляется в реальном времени, поэтому в случае схода транспорта с маршрута по техническим или эксплуатационным причинам данные могут меняться.

Отдельно специалисты отметили, что корректность сведений в приложениях, включая "Яндекс Карты", находится в зоне ответственности их разработчиков.

Кроме того, возможны перебои в передаче навигационных данных. Это связано со сбоями мобильного интернета и падением уровня сигнала сотовых вышек, из-за чего транспорт временно может исчезать с карт и табло.