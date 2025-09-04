Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2025 09:50  [86] Нижегородскую компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков
09 сентября 2025 09:07  [116] Нижегородцы жалуются на некорректное отображение транспорта на онлайн-картах
08 сентября 2025 18:45  [353] Названа школа-рекордсмен в Нижнем Новгороде по числу первоклассников
08 сентября 2025 18:31  [246] Нижегородские волонтеры могут принять участие в IV Форуме "Патриоты Урала"
08 сентября 2025 18:17  [272] Почётный знак "Признание" вручили матерям погибших героев СВО в Нижнем Новгороде
08 сентября 2025 18:11  [218] Около 23 тысяч жителей Нижегородской области стали участниками регионального марафона "Мы за ZОЖ!"
08 сентября 2025 17:34  [275] АвтоВАЗ отзывает более 20 тысяч Lada Niva Travel и Niva Legend
08 сентября 2025 17:29  [255] Доброволец СВО: "Я стремлюсь подавать правильный пример своему ребенку. Родину нужно защищать"
08 сентября 2025 17:23  [281] Новое приложение для нижегородских парковок заработало с 8 сентября
08 сентября 2025 17:06  [291] Многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать два авто
Общество

Нижегородцы жалуются на некорректное отображение транспорта на онлайн-картах

09 сентября 2025 09:07  [116] Общество
Нижегородцы жалуются на некорректное отображение транспорта на онлайн-картах

Жителям Нижнего Новгорода разъяснили, почему общественный транспорт иногда пропадает с электронных табло "умных" остановок и не отображается в приложениях онлайн-карт.

Поводом для пояснений стало сообщение горожанки Ольги Б., которая пожаловалась на отсутствие автобуса №28. По её словам, в "Яндекс Картах" время прибытия маршрута указано одно, тогда как на табло — другое, а затем автобус и вовсе исчез из списка.

В ЦРТС подчеркнули, что прогноз движения формируется с учётом количества автобусов на линии и дорожной ситуации. Информация обновляется в реальном времени, поэтому в случае схода транспорта с маршрута по техническим или эксплуатационным причинам данные могут меняться.

Отдельно специалисты отметили, что корректность сведений в приложениях, включая "Яндекс Карты", находится в зоне ответственности их разработчиков.

Кроме того, возможны перебои в передаче навигационных данных. Это связано со сбоями мобильного интернета и падением уровня сигнала сотовых вышек, из-за чего транспорт временно может исчезать с карт и табло.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жалобы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных