Нижегородцев предупредили о снеге с дождем 12 декабря Общество

Фото: Александр Воложанин

Снег с дождем, накрывший местами Нижний Новгород и область накануне, сохранится и утром 12 декабря. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Из-за непогоды видимость ухудшилась до 500 метров. Водителей просят по возможности ограничить использование автотранспорта. Если это не представляется возможным, то следует соблюдать дистанцию, не гонять и не допускать резких торможений.

А в субботу, 13 декабря, в регионе ожидается первая в этом сезоне метель. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.