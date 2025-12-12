Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 08:00Нижегородцам объяснили, почему изделия с хохломой не могут стоить дешево
12 декабря 2025 07:35Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днем Конституции России
12 декабря 2025 07:18Нижегородцев предупредили о снеге с дождем 12 декабря
12 декабря 2025 07:00В Кстовском районе расширят список льготников на бесплатное питание
11 декабря 2025 20:00Крупный распределительный центр начали строить в Дзержинске
11 декабря 2025 19:19Коммунальщики восстановили теплоснабжение на улице Шорина
11 декабря 2025 18:50В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом: как защититься?
11 декабря 2025 18:30Новая объездная дорога около Дзержинска готова на 99%
11 декабря 2025 17:58Пассажиры севших в Нижнем Новгороде московских рейсов отправились в столицу
11 декабря 2025 17:17Сервис по оплате парковок в Нижнем Новгороде предложили внести в "белый список"
Общество

Нижегородцев предупредили о снеге с дождем 12 декабря

12 декабря 2025 07:18 Общество
Нижегородцев предупредили о снеге с дождем 12 декабря

Фото: Александр Воложанин

Снег с дождем, накрывший местами Нижний Новгород и область накануне, сохранится и утром 12 декабря. Об этом предупредили в региональном МЧС. 

Из-за непогоды видимость ухудшилась до 500 метров. Водителей просят по возможности ограничить использование автотранспорта. Если это не представляется возможным, то следует соблюдать дистанцию, не гонять и не допускать резких торможений. 

А в субботу, 13 декабря, в регионе ожидается первая в этом сезоне метель. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных