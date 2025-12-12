Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина

Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался опасной дорогой в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
На федеральном канале озвучили обращение нижегородцев в адрес президента РФ о ненадлежащем качестве дороги в жилой зоне. Дорожное покрытие настолько плохое, что создает угрозу жизни детей, вынужденных добираться до школ и садиков по проезжей части.
В нижегородском управлении СКР начали проверки по статье 293 УК РФ "Халатность". Председатель СК России Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки и принятых мерах.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался нарушением прав многодетных в поселке Гидроторфе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+