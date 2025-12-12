Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 09:18Опасную колбасу нашли в Нижегородской области
12 декабря 2025 09:00В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак "Инвалид"
12 декабря 2025 08:30Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина
12 декабря 2025 08:00Нижегородцам объяснили, почему изделия с хохломой не могут стоить дешево
12 декабря 2025 07:35Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днем Конституции России
12 декабря 2025 07:18Нижегородцев предупредили о снеге с дождем 12 декабря
12 декабря 2025 07:00В Кстовском районе расширят список льготников на бесплатное питание
11 декабря 2025 20:00Крупный распределительный центр начали строить в Дзержинске
11 декабря 2025 19:19Коммунальщики восстановили теплоснабжение на улице Шорина
11 декабря 2025 18:50В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом: как защититься?
Общество

Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина

12 декабря 2025 08:30 Общество
Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина

Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался опасной дорогой в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

На федеральном канале озвучили обращение нижегородцев в адрес президента РФ о ненадлежащем качестве дороги в жилой зоне. Дорожное покрытие настолько плохое, что создает угрозу жизни детей, вынужденных добираться до школ и садиков по проезжей части. 

В нижегородском управлении СКР начали проверки по статье 293 УК РФ "Халатность". Председатель СК России Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки и принятых мерах. 

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался нарушением прав многодетных в поселке Гидроторфе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Дороги Жалобы
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 12:00Бастрыкин запросил новый доклад о травмировании нижегородского школьника
10 декабря 2025 11:30Бастрыкин заинтересовался проблемой бездомных собак в Богородске
17 октября 2025 14:00Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных