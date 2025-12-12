В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак "Инвалид" Общество

В Нижегородской области депутаты Заксобрания не поддержали инициативу об ужесточении наказания для водителей, незаконно использующих опознавательный знак "Инвалид" на автомобилях.

На заседании комитета по транспорту, прошедшем 11 декабря, рассматривалось предложение фракции ЛДПР. Авторы инициативы настаивали на том, что действующих мер недостаточно — по данным статистики, число водителей, незаконно занимающих парковочные места под знаком "Инвалид", продолжает расти.

В частности, прозвучало предложение увеличить штраф для граждан с 5 до 7,5 тысячи рублей. Размер штрафов для должностных и юридических лиц оставался прежним — 20 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Также сохранялось наказание в виде конфискации незаконно установленного знака.

Помимо этого, инициаторы предложили ввести ответственность за повторное нарушение: для граждан — штраф в 15 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от одного до трёх лет. Для должностных и юридических лиц штрафы в таком случае составили бы 40 тысяч и один миллион рублей соответственно.

Однако парламентарии сочли лишение прав чрезмерной мерой. По их мнению, эффективнее было бы эвакуировать автомобили с поддельными знаками, чем применять более жёсткие санкции. В результате предложение не получило поддержки членов транспортного комитета.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти усилили меры контроля за незаконной парковкой. А в июне 2024 года сообщалось про инициативу депутатов Госдумы ужесточить наказание за незаконный автомобильный знак "Инвалид".