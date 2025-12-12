Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 09:18Опасную колбасу нашли в Нижегородской области
12 декабря 2025 09:00В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак "Инвалид"
12 декабря 2025 08:30Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина
12 декабря 2025 08:00Нижегородцам объяснили, почему изделия с хохломой не могут стоить дешево
12 декабря 2025 07:35Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днем Конституции России
12 декабря 2025 07:18Нижегородцев предупредили о снеге с дождем 12 декабря
12 декабря 2025 07:00В Кстовском районе расширят список льготников на бесплатное питание
11 декабря 2025 20:00Крупный распределительный центр начали строить в Дзержинске
11 декабря 2025 19:19Коммунальщики восстановили теплоснабжение на улице Шорина
11 декабря 2025 18:50В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом: как защититься?
Общество

В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак "Инвалид"

12 декабря 2025 09:00 Общество
В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак Инвалид

В Нижегородской области депутаты Заксобрания не поддержали инициативу об ужесточении наказания для водителей, незаконно использующих опознавательный знак "Инвалид" на автомобилях.

На заседании комитета по транспорту, прошедшем 11 декабря, рассматривалось предложение фракции ЛДПР. Авторы инициативы настаивали на том, что действующих мер недостаточно — по данным статистики, число водителей, незаконно занимающих парковочные места под знаком "Инвалид", продолжает расти.

В частности, прозвучало предложение увеличить штраф для граждан с 5 до 7,5 тысячи рублей. Размер штрафов для должностных и юридических лиц оставался прежним — 20 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Также сохранялось наказание в виде конфискации незаконно установленного знака.

Помимо этого, инициаторы предложили ввести ответственность за повторное нарушение: для граждан — штраф в 15 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от одного до трёх лет. Для должностных и юридических лиц штрафы в таком случае составили бы 40 тысяч и один миллион рублей соответственно.

Однако парламентарии сочли лишение прав чрезмерной мерой. По их мнению, эффективнее было бы эвакуировать автомобили с поддельными знаками, чем применять более жёсткие санкции. В результате предложение не получило поддержки членов транспортного комитета.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти усилили меры контроля за незаконной парковкой. А в июне 2024 года сообщалось про инициативу депутатов Госдумы ужесточить наказание за незаконный автомобильный знак "Инвалид".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Законопроекты Инвалиды
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2025 09:43Платные парковки могут появиться в Городце
06 ноября 2025 13:48Поэтапная замена дорожных знаков начнется в Нижегородской области в 2026 году
24 октября 2025 15:06Студента оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных