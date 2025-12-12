В Нижегородской области подвели итоги Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню создания партии "Единая Россия" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области завершилась Декада приёмов граждан, приуроченная ко дню создания партии «Единая Россия». Мероприятие стало одной из наиболее значимых акций для партийных общественных приемных на завершающем этапе 2025 года.

Ежедневно в регионе работало до 70 площадок, включая Региональную и местные общественные приёмные, депутатские центры партии, а также другие пункты взаимодействия с населением. Всего за период проведения Декады было рассмотрено около 1000 обращений граждан.

Ключевую роль в проведении приёмов сыграли депутаты «Единой России» всех уровней: более 300 парламентариев лично отвечали на вопросы нижегородцев и принимали обращения в работу. Активное участие в работе приняли главы муниципальных образований, секретари местных отделений партии, координаторы партийных проектов, представители профильных ведомств и организаций-партнёров.

На встречах поднимались наиболее актуальные вопросы о ЖКХ, социальной поддержке, образовании, здравоохранении, благоустройстве и развитии инфраструктуры. Обращения граждан касались как частных ситуаций, требующих индивидуального подхода, так и системных проблем, влияющих на качество жизни в регионе.

«Декада приёмов в очередной раз подтвердила, насколько важен прямой диалог с людьми. Граждане приходят с конкретными предложениями, проблемами и инициативами, и наша задача – обеспечить, чтобы каждый был услышан. Для нас принципиально важно не только фиксировать обращения, но и добиваться их практического решения. Благодарю всех участников – жителей, депутатов, экспертов и партнёров», – подчеркнул руководитель Региональной общественной приёмной Виктор Лунин.

Все поступившие обращения взяты на контроль и будут сопровождаться до получения конечного результата. Личные встречи с гражданами остаются одним из приоритетных направлений деятельности партии «Единая Россия».