Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 10:53Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Днём Конституции
12 декабря 2025 10:23Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"
12 декабря 2025 10:12Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги
12 декабря 2025 09:29В Нижегородской области подвели итоги Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню создания партии "Единая Россия"
12 декабря 2025 09:18Опасную колбасу нашли в Нижегородской области
12 декабря 2025 09:00В ЗСНО отклонили идею лишать прав за поддельный знак "Инвалид"
12 декабря 2025 08:30Опасная дорога в Нижегородской области заинтересовала Бастрыкина
12 декабря 2025 08:00Нижегородцам объяснили, почему изделия с хохломой не могут стоить дешево
12 декабря 2025 07:35Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днем Конституции России
12 декабря 2025 07:18Нижегородцев предупредили о снеге с дождем 12 декабря
Общество

В Нижегородской области подвели итоги Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню создания партии "Единая Россия"

12 декабря 2025 09:29 Общество
В Нижегородской области подведены итоги Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню создания партии Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области завершилась Декада приёмов граждан, приуроченная ко дню создания партии «Единая Россия». Мероприятие стало одной из наиболее значимых акций для партийных общественных приемных на завершающем этапе 2025 года.

Ежедневно в регионе работало до 70 площадок, включая Региональную и местные общественные приёмные, депутатские центры партии, а также другие пункты взаимодействия с населением. Всего за период проведения Декады было рассмотрено около 1000 обращений граждан.

Ключевую роль в проведении приёмов сыграли депутаты «Единой России» всех уровней: более 300 парламентариев лично отвечали на вопросы нижегородцев и принимали обращения в работу. Активное участие в работе приняли главы муниципальных образований, секретари местных отделений партии, координаторы партийных проектов, представители профильных ведомств и организаций-партнёров.

На встречах поднимались наиболее актуальные вопросы о ЖКХ, социальной поддержке, образовании, здравоохранении, благоустройстве и развитии инфраструктуры. Обращения граждан касались как частных ситуаций, требующих индивидуального подхода, так и системных проблем, влияющих на качество жизни в регионе.

«Декада приёмов в очередной раз подтвердила, насколько важен прямой диалог с людьми. Граждане приходят с конкретными предложениями, проблемами и инициативами, и наша задача – обеспечить, чтобы каждый был услышан. Для нас принципиально важно не только фиксировать обращения, но и добиваться их практического решения. Благодарю всех участников – жителей, депутатов, экспертов и партнёров», – подчеркнул руководитель Региональной общественной приёмной Виктор Лунин.

Все поступившие обращения взяты на контроль и будут сопровождаться до получения конечного результата. Личные встречи с гражданами остаются одним из приоритетных направлений деятельности партии «Единая Россия».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Прием граждан Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных