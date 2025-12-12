Нижегородцам объяснили, почему изделия с хохломой не могут стоить дешево

Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
12 декабря 2025 08:00 Общество
Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Одежда и предметы с традиционной хохломской росписью не могут стоить дешево из-за высокой ценности ручного труда и уникальности технологии. Об этом заявил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев во время открытия новогодней гостиной (6+) в пространстве "Хохлома". 

По словам министра, создание оригинального орнамента может занимать до года. Этим занимаются заслуженные художники России и почетные работники народных художественных промыслов в экспериментальной лаборатории предприятия "Хохломская роспись". Они разрабатывают и интерпретируют орнаменты, строго следуя традициям хохломской росписи.

"То, что связано с ручным трудом и хорошим производством, не может стоить очень дешево", - сказал Яковлев.

Также чиновник высказался и про хохломскую одежду. По его словам, такие предметы гардероба не могут стоить 300-500 рублей, так как в России нет дешевой ткани собственного производства, да и рисунок при такой стоимости будет нанесен недорогой прессованной пленкой, которая быстро потеряет красоту орнамента.

Министр подчеркнул, что представленные брендом вещи изготавливаются из ткани с уже нанесенным рисунком, либо создаются с использованием специальных форм, которые сохраняют орнамент даже при длительном использовании. "Для нас качество и надежность бренда превыше всего", - сказал он.

При этом, отметил Яковлев, бренд хохломы в Нижегородской области не ограничивается только люксовым сегментом. В продаже есть изделия стоимостью 2-3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко презентовали нижегородскую "Хохлому".

