Общество

Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днем Конституции России

12 декабря 2025 07:35 Общество
Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днем Конституции России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.

По его словам, основной закон, принятый в конце XX века, стал прочной основой для построения современного государства. Конституция определила вектор развития страны на десятилетия вперёд, закрепив ключевые права и свободы граждан.

Глава региона подчеркнул, что Конституция является живым, работающим документом, отвечающим на требования времени. В частности, изменения, внесённые в 2020 году, усилили положение России как социального государства. В числе конституционных норм были закреплены семейные и духовно-нравственные ценности.

"Миллионы людей проголосовали за реформу, которая утвердила также защиту суверенитета нашей страны и исторической правды. Спустя пять лет мы видим, насколько своевременным было это решение. Сегодня Россия отстаивает свой национальный выбор в условиях беспрецедентного внешнего давления", — отметил губернатор.

Он также добавил, что Конституция объединяет всех россиян, при этом сохраняя культурную и историческую самобытность регионов и народов страны.

"Пусть закон, справедливость и взаимное уважение всегда царят в нашем общем доме – России и родной Нижегородской области!" — пожелал Никитин.

Теги:
Глеб Никитин Праздники
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных