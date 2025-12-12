Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги

12 декабря 2025 10:12 Общество
Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги

Фото: Яндекс Карты

Минимущество Нижегородской области объявило открытые аукционы по продаже трех объектов культурного наследия, расположенных в центре Нижнего Новгорода. Соответствующие извещения опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что все здания изъяты на основании судебного решения и включены в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России. Победители торгов получат право собственности, но будут обязаны провести реставрационные работы в соответствии с охранными требованиями.

На торги выставлен флигель купца Ассона Немчинова, расположенный на улице Нижегородской, 17. Это трехэтажное здание (включая подземный этаж) площадью 151,9 кв. метра. Начальная цена — 1 640 520 рублей, задаток — 328 104 рублей. Стоимость восстановительных работ, по оценке специалистов, составляет 45,7 млн рублей. Аукцион состоится 30 января 2026 года.

Второй лот — жилой дом по адресу улица Нижегородская, 19/29. Общая площадь здания — 849,7 кв. метра, этажность — три этажа с подвалом. Начальная цена — 7 307 420 рублей, задаток — 1 461 484 рублей. Восстановление здания, построенного во второй половине XIX — начале XX века, обойдётся в 229,7 млн рублей. Торги по этому лоту также пройдут 30 января 2026 года.

Третий объект — жилой дом конца XIX века на улице Ярославской, 13. Его площадь — 453,3 кв. метра, этажность — три этажа с подземным. Начальная цена — 4 261 020 рублей, задаток — 852 204 рублей. Аукцион запланирован на 22 января 2026 года. Стоимость реставрации оценивается в 162,8 млн рублей.

Все три здания обременены охранными обязательствами, которые устанавливают требования к сохранности, использованию и доступности объектов, а также к размещению наружной рекламы. Кроме того, на каждый из объектов наложен судебный запрет на регистрацию, который будет снят по заявлению инициатора аукциона после заключения сделки.

Ранее сообщалось, что реставрация всех трех зданий должна быть завершена к осени 2029 года.

Также стало известно, что власти Нижнего Новгорода изымают "Дом Жарковой" на улице Ильинской, 74 для последующей реставрации. 

