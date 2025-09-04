"Эн+ Тепло Волга" подарила школьные принадлежности незрячим детям из центра "Перспектива" Общество

Фото: Р. Сябитова/ пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Сотрудники «Эн+ Тепло Волга» приняли участие в организации праздника для первоклассников из общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива». Каждому из них компания передала персональный подарок и набор специализированных канцелярских принадлежностей по системе Брайля. Для помещений центра «Эн+ Тепло Волга» помогла приобрести и установить водонагревательную систему.



Исполняющий обязанности директора филиала «Нижегородский» «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов отметил, что поддержка семей с детьми – это неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной ответственности бизнеса:



«Волонтерство – это мощная энергия добра, способная менять мир к лучшему, вдохновлять людей на позитивные перемены. Корпоративные волонтеры воплощают идеи доброты и сострадания, делятся теплотой своих сердец с детьми и семьями, нуждающимися в особой заботе», – отметил Михаил Ефимов.



Исполнительный директор организации Галина Липина поблагодарила сотрудников компании за помощь в организации мероприятия и отметила многолетнюю дружбу с коллективом «Эн+ Тепло Волга»:



«Эн+ Тепло Волга» многие годы поддерживает нас в оснащении центра. Мы традиционно встречаемся на наших фандрайзинговых мероприятиях – «Веселая ватрушка» и «Кафе в темноте». Вместе с воспитанниками центра «Перспектива» сотрудники компании участвовали в инклюзивном фестивале паравелоспорта, преодолели дистанцию в 10 километров на велотандемах. Такая забота очень приятна для нас, потому что люди делятся не просто финансовыми средствами, они дарят самый ценный, невосполнимый ресурс – свое время и внимание», – подчеркнула исполнительный директор общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» Галина Липина.



Центр более 20 лет создает благоприятные условия для успешной социально-психологической реабилитации незрячих детей, обеспечивает ребят развивающими пособиями, тактильными книжками и игрушками, оказывает информационную поддержку семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. Всего организация родителей детей-инвалидов опекает более 80 семей из Нижегородской области и других регионов России.



При содействии компании «Эн+ Тепло Волга» в преддверии Дня знаний 140 детей из многодетных и малообеспеченных семей Ленинского района получили необходимые для учебы школьные принадлежности. Также на предприятиях, входящих в «Эн+ Тепло Волга», родителям первоклассников вручили сертификаты на приобретение полезных пособий и канцтоваров для нового учебного года, а профком организовал праздничное мероприятие для школьников в «Театре на Счастливой».