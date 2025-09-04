Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2025 10:46  [17] Минград опубликовал проект КРТ на улице Гоголя в Нижнем Новгороде
10 сентября 2025 10:07  [104] У "Нижегородской правды" появился канал в мессенджере MAX
10 сентября 2025 09:50  [121] Утвержден облик современной двухэтажной поликлиники на Автозаводе
10 сентября 2025 09:31  [144] Нижегородский производитель талрепов выплатил более 18 млн рублей за брак
10 сентября 2025 08:45  [158] Ремонт трамвайных путей ведется на 14 улицах Нижнего Новгорода
10 сентября 2025 07:30  [230] Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после угрозы атаки БПЛА
09 сентября 2025 18:43  [314] Форум проекта "Социальный участковый" стартовал в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 18:04  [333] Глеб Никитин оценил ход I этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации
09 сентября 2025 17:56  [207] Нижегородцы получили почти 50 тысяч консультаций в "Поездах здоровья"
09 сентября 2025 17:52  [213] Участники проекта "СВОё дело" прошли семинар по развитию бизнес-компетенций
Общество

Нижегородский производитель талрепов выплатил более 18 млн рублей за брак

10 сентября 2025 09:31  [144] Общество
Нижегородский производитель талрепов выплатил более 18 млн рублей за брак

Фото: Александр Воложанин

Компания из Нижнего Новгорода выплатила более 18 млн рублей за бракованные талрепы. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Талрепы (приспособления для регулировки натяжения тросов, канатов или цепей) нижегородского производства использовало предприятие из Мурома при возведении опор воздушной ЛЭП. Однако спустя год после ввода линии в эксплуатацию произошла авария – опоры обрушились из-за того, что детали не выдержали заявленную нагрузку.

Суд признал, что причиной аварии стала поставка продукции, не соответствующей условиям договора, и удовлетворил иск муромского предприятия.

Производитель был обязан выплатить 17 млн 140 тысяч рублей в счет возмещения убытков. Судебный пристав из Автозаводского района Нижнего Новгорода возбудил исполнительное производство, однако компания проигнорировала требование добровольно погасить долг.

В результате были арестованы средства на расчетном счете, и вся сумма вместе с исполнительским сбором (свыше 18 млн рублей) была взыскана. Производство завершено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что нижегородских коллекторов оштрафовали на 16,6 млн рублей за нарушение прав граждан.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Судебные приставы ФССП
Поделиться:
Новости по теме
25 августа 2025 19:09  [799] Приставы оштрафовали нижегородский банк на 300 тысяч за нарушение прав должника
18 августа 2025 19:48  [653] Директора МФО оштрафовали после жалобы заемщицы в Нижегородской области
14 августа 2025 18:20  [654] 300 тысяч рублей заплатит банк за нарушение прав нижегородца-должника
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных