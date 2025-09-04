Нижегородский производитель талрепов выплатил более 18 млн рублей за брак

Фото:
Компания из Нижнего Новгорода выплатила более 18 млн рублей за бракованные талрепы. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.
Талрепы (приспособления для регулировки натяжения тросов, канатов или цепей) нижегородского производства использовало предприятие из Мурома при возведении опор воздушной ЛЭП. Однако спустя год после ввода линии в эксплуатацию произошла авария – опоры обрушились из-за того, что детали не выдержали заявленную нагрузку.
Суд признал, что причиной аварии стала поставка продукции, не соответствующей условиям договора, и удовлетворил иск муромского предприятия.
Производитель был обязан выплатить 17 млн 140 тысяч рублей в счет возмещения убытков. Судебный пристав из Автозаводского района Нижнего Новгорода возбудил исполнительное производство, однако компания проигнорировала требование добровольно погасить долг.
В результате были арестованы средства на расчетном счете, и вся сумма вместе с исполнительским сбором (свыше 18 млн рублей) была взыскана. Производство завершено фактическим исполнением.
Ранее сообщалось, что нижегородских коллекторов оштрафовали на 16,6 млн рублей за нарушение прав граждан.
