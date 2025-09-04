У "Нижегородской правды" появился канал в мессенджере MAX

"Нижегородская правда" первой среди региональных СМИ запустила официальный канал в цифровой платформе MAX. Новый ресурс будет посвящен позитивным новостям, вдохновляющим историям и важным событиям Нижегородской области.
MAX — это многофункциональная платформа с интегрированным мессенджером. Сервис позволяет обмениваться любыми видами сообщений и совершать звонки даже при слабом соединении и на маломощных устройствах.
По словам редакции, запуск канала стал важным этапом развития цифрового присутствия издания, входящего в медиахолдинг НОИЦ. Такой шаг связан и с запросом читателей, которые все чаще ждут от СМИ добрых, полезных и жизнеутверждающих материалов.
В канале будут публиковаться новости региона, актуальные фоторепортажи и эксклюзивные видеоматериалы.
Напомним, что новости НИА "Нижний Новгород" начали транслировать на digital-экранах города.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти создали план для внедрения мессенджера MAX.
