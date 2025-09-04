Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Нелегальный продавец медспирта лишился лицензии в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде компания лишилась лицензии на фармацевтическую деятельность после того, как стало известно о незаконной продаже медицинского спирта.

Как рассказал заместитель руководителя Росздравнадзора по Нижегородской области Дмитрий Баранов в эфире программы "Послесловие" (18+) на телеканале "Волга24", со склада в Канавинском районе вывезли 32 тонны этилового спирта. Но вместо больниц и аптек спирт оказался не в медучреждениях, а в "разливайках" и нелегальных кафе.

При этом перемещение спирта не было зарегистрировано в государственной системе, которая отслеживает оборот лекарственных препаратов. Когда это вскрылось, владельцы попытались задним числом внести данные в систему, но сработал индикатор риска. Это стало поводом для внеплановой проверки, в ходе которой и выяснились все нарушения.

Сначала суд временно приостановил работу склада на 30 суток. Позже Росздравнадзор через суд добился полного аннулирования лицензии компании. Сейчас бывший владелец пытается оспорить это решение, но пока безуспешно.

Ранее сообщалось, что в Балахне задержали первого подозреваемого в смертельном отравлении в результате употребления суррогата.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Алкоголь Медицина и здоровье
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
