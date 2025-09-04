Нелегальный продавец медспирта лишился лицензии в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде компания лишилась лицензии на фармацевтическую деятельность после того, как стало известно о незаконной продаже медицинского спирта.

Как рассказал заместитель руководителя Росздравнадзора по Нижегородской области Дмитрий Баранов в эфире программы "Послесловие" (18+) на телеканале "Волга24", со склада в Канавинском районе вывезли 32 тонны этилового спирта. Но вместо больниц и аптек спирт оказался не в медучреждениях, а в "разливайках" и нелегальных кафе.

При этом перемещение спирта не было зарегистрировано в государственной системе, которая отслеживает оборот лекарственных препаратов. Когда это вскрылось, владельцы попытались задним числом внести данные в систему, но сработал индикатор риска. Это стало поводом для внеплановой проверки, в ходе которой и выяснились все нарушения.

Сначала суд временно приостановил работу склада на 30 суток. Позже Росздравнадзор через суд добился полного аннулирования лицензии компании. Сейчас бывший владелец пытается оспорить это решение, но пока безуспешно.

