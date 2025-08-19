Нижегородский бар прикрыли на два месяца за нелегальный алкоголь Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде бар закрыли на два месяца после выявления нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Причиной стало отсутствие лицензии и необходимых сопроводительных документов на продажу спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Ранее проверки показали, что заведение продавало алкоголь с грубыми нарушениями требований федерального законодательства — без лицензии и без товарно-сопроводительных документов. По фактам нарушений были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 14.16 и 14.17 КоАП РФ.

Суд назначил владельцу бара наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток. Решение вступило в силу немедленно.

Судебный пристав из Автозаводского районного отделения № 2 вручил руководителю компании соответствующие документы, опечатал помещение и напомнил об ответственности за неисполнение решения суда.

В течение двух месяцев пристав контролировал соблюдение запрета. Нарушений зафиксировано не было. По окончании срока исполнительное производство завершено.

