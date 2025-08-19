Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Последние новости рубрики Общество
22 августа 2025 16:41  [10] В Нижегородской области растет популярность программы трейд-ин при покупке смартфонов
22 августа 2025 16:25  [38] Наказание за незаконную установку знака "Инвалид" на автомобиль ужесточат
22 августа 2025 16:15  [88] "Ситиматик – НН" оштрафовали за экологические нарушения на полигоне в Городце
22 августа 2025 16:00  [106] Нижегородский бар прикрыли на два месяца за нелегальный алкоголь
22 августа 2025 14:53  [153] Более 90 км трамвайных путей обновили в Нижнем Новгороде
22 августа 2025 14:38  [165] ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
22 августа 2025 13:30  [206] Шесть случаев клещевого энцефалита зафиксировано в Нижегородской области
22 августа 2025 13:11  [194] Купание разрешено на девяти пляжах Нижнего Новгорода
22 августа 2025 12:47  [190] Два новых причала появятся в Сокольском округе
22 августа 2025 11:32  [171] ВТБ улучшает условия по краткосрочным депозитам
Общество

Нижегородский бар прикрыли на два месяца за нелегальный алкоголь

22 августа 2025 16:00  [106] Общество
Нижегородский бар был закрыт на два месяца за торговлю алкоголем без лицензии

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде бар закрыли на два месяца после выявления нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Причиной стало отсутствие лицензии и необходимых сопроводительных документов на продажу спиртного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону. 

Ранее проверки показали, что заведение продавало алкоголь с грубыми нарушениями требований федерального законодательства — без лицензии и без товарно-сопроводительных документов. По фактам нарушений были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 14.16 и 14.17 КоАП РФ.

Суд назначил владельцу бара наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток. Решение вступило в силу немедленно.

Судебный пристав из Автозаводского районного отделения № 2 вручил руководителю компании соответствующие документы, опечатал помещение и напомнил об ответственности за неисполнение решения суда. 

В течение двух месяцев пристав контролировал соблюдение запрета. Нарушений зафиксировано не было. По окончании срока исполнительное производство завершено.

Ранее сообщалось, что нижегородскую алкогольную компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Автозаводский район Алкоголь Судебные приставы
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
