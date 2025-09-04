Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2025 16:48  [29] Более 62 000 человек хотят поучаствовать в Слете Всемирного фестиваля молодёжи
10 сентября 2025 16:22  [119] Неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю 10 сентября
10 сентября 2025 16:14  [110] Редкую опухоль головы удалили у 87-летней нижегородки — фото
10 сентября 2025 15:51  [121] Медведица с медвежатами вышла к людям в Лукояновском округе — видео
10 сентября 2025 15:27  [94] Эксперты нижегородского ИТ-кампуса расскажут школьникам о подготовке к профильным олимпиадам
10 сентября 2025 15:15  [134] Нижегородцы могут выиграть миллионы в ИТ-чемпионате по программированию
10 сентября 2025 15:00  [134] Нижегородские вузы приняли свыше 12 тысяч первокурсников
10 сентября 2025 14:47  [162] Находящимся в Непале нижегородцам готовы оказать помощь
10 сентября 2025 14:42  [147] Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать ближе к концу сентября
10 сентября 2025 13:57  [166] Мастер-план развития территории стадиона "Водник" еще не готов
Общество

Редкую опухоль головы удалили у 87-летней нижегородки — фото

10 сентября 2025 16:14  [110] Общество
Редкую опухоль головы удалили у 87-летней нижегородки — фото

Фото: Кира Мишина

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко успешно провели операцию по удалению редкой доброкачественной опухоли у пожилой женщины.

Как сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, 87-летняя пациентка обратилась за медицинской помощью лишь после того, как образование на темени начало кровоточить. До этого опухоль развивалась в течение более шести лет.

Специалисты диагностировали пиломатриксому — редкое новообразование, которое формируется из матрикса волоса. Хотя опухоль считается доброкачественной, существует риск её злокачественного преобразования.

Фото взято из телеграм-канала "Бокал прессека"

Во время операции хирургам пришлось удалить значительный участок кожи головы, чтобы полностью извлечь опухоль. Образовавшийся дефект закрыли пересаженными кожными лоскутами.

Медики отмечают, что послеоперационный период прошёл без осложнений. Пациентка была успешно выписана домой.

Сложное хирургическое вмешательство провели нейрохирург Дарья Бокарева и хирург Наталья Королева. За анестезиологическое сопровождение отвечали Андрей Рыбкин и Людмила Чамеева, в операционной также работала медсестра Ирина Абдурашитова.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске медики спасли 40-летнего мужчину с раком яичек.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
09 сентября 2025 17:38  [345] Нижегородские ученые борются с онкологией с помощью света
09 сентября 2025 12:15  [439] Острый дефицит врачей сохраняется в Нижегородской области
05 сентября 2025 16:46  [791] Рак без симптомов: как диспансеризация помогает выявить болезнь вовремя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных