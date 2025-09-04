Редкую опухоль головы удалили у 87-летней нижегородки — фото Общество

Фото: Кира Мишина

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко успешно провели операцию по удалению редкой доброкачественной опухоли у пожилой женщины.

Как сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, 87-летняя пациентка обратилась за медицинской помощью лишь после того, как образование на темени начало кровоточить. До этого опухоль развивалась в течение более шести лет.

Специалисты диагностировали пиломатриксому — редкое новообразование, которое формируется из матрикса волоса. Хотя опухоль считается доброкачественной, существует риск её злокачественного преобразования.

Фото взято из телеграм-канала "Бокал прессека"

Во время операции хирургам пришлось удалить значительный участок кожи головы, чтобы полностью извлечь опухоль. Образовавшийся дефект закрыли пересаженными кожными лоскутами.

Медики отмечают, что послеоперационный период прошёл без осложнений. Пациентка была успешно выписана домой.

Сложное хирургическое вмешательство провели нейрохирург Дарья Бокарева и хирург Наталья Королева. За анестезиологическое сопровождение отвечали Андрей Рыбкин и Людмила Чамеева, в операционной также работала медсестра Ирина Абдурашитова.

