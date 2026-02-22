Эксперты объяснили, почему зоокафе — опасное и жестокое развлечение

Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
22 февраля 2026 22:10 Общество
В феврале 2026 года Россельхознадзор зафиксировал нарушения в антикафе "Я Мини-Пиг" в Ярославле. Поводом для проверки стала жалоба местной жительницы на условия содержания животных.

В заведении на Московском проспекте содержались четыре мини-пига, которых использовали в культурно-зрелищных целях. Проверка показала, что режим контакта с животными превышал допустимые нормы — более трех часов в день и дольше четырех дней подряд. В помещении не было укрытий, зон для кормления и отдыха, а также отсутствовали обязательные ветеринарные сопроводительные документы.

Владелец получил предостережение. При этом в кафе утверждали, что у поросят есть отдельная комната с лежанками и они взаимодействуют с посетителями по собственному желанию, однако, как выяснилось, животные спали на полу.

Случай стал очередным поводом для обсуждения запрета зоокафе с экзотическими и дикими животными. В сентябре 2025 года гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила распространить перечень животных, допустимых к контакту, на все подобные заведения, а не только на зоопарки. В списке отсутствуют капибары, еноты, сурикаты, лемуры и носухи.

Также прозвучала инициатива увеличить штрафы по статье 8.53 КоАП. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что антикафе не подпадают ни под статус зоопарков, ни под нормы общепита, поэтому требуется законодательно закрепить исчерпывающий перечень допустимых видов, исключив диких и экзотических животных.

При этом возможные ограничения не должны коснуться котокафе. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил 360.ru, что кошки — домашние животные, а такие заведения часто помогают пристраивать бездомных питомцев. По его словам, условия в котокафе сопоставимы с домашними, а тысячи животных находят через них семью.

Мини-пиги, подчеркнул депутат, — другая история. Их приобретают не для поиска дома, а для развлечения публики. В подобных случаях, по его мнению, животных следует изымать и передавать волонтерам.

Зоозащитник Ольга Еремеева напомнила, что контактные зоопарки в России уже запрещены, однако подобные форматы продолжают существовать. По ее словам, в зоокафе животные становятся объектом постоянного контакта, лишаются отдыха и нормального режима, что может квалифицироваться как жестокое обращение.

Эксперты считают, что животных из таких заведений возможно пристроить на фермы, в зоопарки или фонды помощи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

