Чем опасны домашние роды: мнение эксперта Общество

В Госдуме разработали поправки, обязывающие предоставлять медицинское заключение о состоянии матери и новорожденного при регистрации ребенка, родившегося дома.

Как сообщила ТАСС первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, отсутствие обязательного медицинского подтверждения рождения создает риск фиктивной регистрации детей ради получения государственных выплат. По ее словам, новые нормы также помогут своевременно выявлять послеродовые осложнения и врожденные патологии, защитить права детей и исключить злоупотребления.

Акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина рассказала 360.ru, что домашние роды опасны отсутствием своевременной медицинской помощи. Среди возможных осложнений — поздние послеродовые кровотечения из-за остатков плацентарной ткани, воспалительные процессы, а также невыявленные патологии у новорожденного.

Специалист подчеркнула, что во время родов могут возникнуть экстренные ситуации, требующие немедленного вмешательства, включая экстренное кесарево сечение. Кроме того, медицинское подтверждение домашних родов важно для предотвращения торговли детьми и исключения сомнений в материнстве.