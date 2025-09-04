Первый этап капремонта завершился в поликлинике нижегородской больницы №47 Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В поликлинике городской больницы №47 на улице Снежной в Нижнем Новгороде завершён первый этап капитального ремонта. Работы заняли около шести месяцев, при этом учреждение всё это время продолжало обслуживать пациентов без перерывов.

На первом этапе полностью заменили входную группу и регистратуру, модернизировали медицинскую лабораторию. Дополнительно проведены общестроительные работы: перепланировка отдельных помещений, монтаж новых систем вентиляции, противопожарной защиты и части электропроводки.

Главный врач больницы Наталья Варламова отметила, что наиболее остро нуждались в обновлении вход и регистратура, не менявшиеся более 20 лет.

"Регистратура была старого образца — с маленькими окошками, где не видно ни администратора, ни пациента. Это давно не соответствует современным стандартам. Мы демонтировали перегородку, расширили пространство и создали открытую зону для первичного приёма пациентов", – рассказала руководитель медучреждения.

Финансирование велось по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". На первый этап ремонта направили около 8 миллионов рублей.

На выделенные средства также полностью обновили второй этаж, где располагается медицинская лаборатория. Она обслуживает почти 38 тысяч жителей юго-западной части Ленинского района.

По словам главного врача, здесь непрерывно работают семь анализаторов, позволяющих выполнять широкий спектр исследований, включая биохимию крови и тестирование функции почек. Особое внимание при ремонте уделили помещениям для персонала: цветовые решения выбирали сами медики, а для лаборатории закупили новую мебель. Это позволило эффективнее использовать площади и улучшить условия труда специалистов.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется с 2025 года по поручению президента России. Он включает 11 федеральных направлений — от модернизации первичного звена до развития кадрового потенциала и цифровизации здравоохранения. Его цель — повышение продолжительности жизни и качества медицинской помощи в стране.

Ранее стало известно о завершении пятилетнего капремонта крупнейшей поликлиники Арзамаса.