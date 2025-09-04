Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Росприроднадзор выясняет обстоятельства разлива мазута в Нижнем Новгороде

11 сентября 2025 11:57  [103] Общество
Росприроднадзор выясняет обстоятельства разлива мазута в Нижнем Новгороде

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия выехали на проверку после сообщений в СМИ о загрязнении почвы мазутом на улице Деловой, рядом с домом №10. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

В ходе обследования был подтвержден факт нарушения природоохранного законодательства и требований Земельного кодекса РФ. На участке обнаружили котлован, на дне которого находилось вещество черного цвета с характерным запахом, предположительно мазут. Кроме того, зафиксированы места складирования загрязненного грунта.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, а также собственника земельного участка и возможных виновных лиц. В ведомстве напоминают, что в соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ владельцы участков обязаны не допускать загрязнения и деградации почв, а также принимать меры по их охране.

На месте вместе с экспертами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" произведен отбор проб. Результаты исследований позволят рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде, и предъявить его к возмещению нарушителю.

По итогам контрольных мероприятий будет принято решение о дальнейших действиях Росприроднадзора. Ситуация остается на особом контроле ведомства.

Ранее стало известно о завершении масштабного обследования Бурнаковской низины, которая считается объектом негативного воздействия на окружающую среду.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных