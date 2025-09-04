Выяснилось, почему не стали заводить дело после смерти экс-участницы "Дома-2" Происшествия

Фото: соцсети Полины Малининой

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

СК не стал заводить уголовное дело после смерти экс-участницы скандального телешоу "Дом-2" (18+) Полины Малининой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.

В ведомстве сказали, что основания для возбуждения дела отсутствуют, поскольку криминала в смерти нижегородки нет.

Напомним, бывшую участницу "Дома-2" нашли мертвой в квартире. Тело 24-летней девушки пролежало там несколько дней, пока друзья не забили тревогу. По камерам в подъезде удалось выяснить, что накануне Малинина зашла в дом с мужчиной, а утром он вышел уже без нее. Источник в правоохранительных органах рассказал НИА "Нижний Новгород", что Малинина отравилась наркотиками.

Примечательно, что Малинина руководила местным филиалом модельного агентства MaryWay, деятельность которого привлекла внимание правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшими признаны более 300 человек из девяти субъектов РФ. Они обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой помочь с расследованием.