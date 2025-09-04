Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Происшествия

Выяснилось, почему не стали заводить дело после смерти экс-участницы "Дома-2"

11 сентября 2025 13:14
Выяснилось, почему не стали заводить дело после смерти экс-участницы Дома-2

Фото: соцсети Полины Малининой

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

СК не стал заводить уголовное дело после смерти экс-участницы скандального телешоу "Дом-2" (18+) Полины Малининой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области. 

В ведомстве сказали, что основания для возбуждения дела отсутствуют, поскольку криминала в смерти нижегородки нет. 

Напомним, бывшую участницу "Дома-2" нашли мертвой в квартире. Тело 24-летней девушки пролежало там несколько дней, пока друзья не забили тревогу. По камерам в подъезде удалось выяснить, что накануне Малинина зашла в дом с мужчиной, а утром он вышел уже без нее. Источник в правоохранительных органах рассказал НИА "Нижний Новгород", что Малинина отравилась наркотиками. 

Примечательно, что Малинина руководила местным филиалом модельного агентства MaryWay, деятельность которого привлекла внимание правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничествеПотерпевшими признаны более 300 человек из девяти субъектов РФ. Они обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой помочь с расследованием. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных