Музей СВО "Герои нашего времени" открылся в школе №140 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

В нижегородской школе №140 состоялось торжественное открытие музея специальной военной операции под названием "Герои нашего времени". В мероприятии принял участие председатель городской думы Евгений Чинцов, а также депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова, ветеран СВО, участник программы "Герои. Нижегородская область" Игорь Сычев, вдова погибшего при исполнении воинского долга Максима Харламова Елена Харламова. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Проект реализован по инициативе руководства школы, которая стала призером грантового конкурса "Вместе с депутатом". Благодаря этому удалось приобрести необходимое оборудование. Учителя и ученики совместно собирали материалы, экспонаты и воспоминания, общались с ветеранами и семьями участников СВО.

Директор школы Татьяна Широкова отметила, что с начала СВО выпускники учебного заведения принимают участие в защите Родины, а учащиеся активно поддерживают их: собирают гуманитарную помощь, пишут письма и открытки. По её словам, школьники с большим энтузиазмом включились в создание музея.

Депутат Законодательного собрания Наталья Смотракова подчеркнула, что подобные проекты способствуют патриотическому воспитанию молодёжи и помогают сохранить память о подвигах земляков.

Ветеран СВО Игорь Сычев выразил уверенность, что музей станет важным элементом формирования патриотического сознания у школьников. Он отметил, что в глазах детей видит понимание и искренний отклик на происходящее.

Центральное место в экспозиции занимает стенд, посвящённый полковнику Максиму Харламову, погибшему при исполнении воинского долга. Его вдова Елена Харламова выразила надежду, что музей станет не только местом памяти, но и центром патриотического воспитания будущих поколений. Дочь полковника Харламова, Дарья, ученица 11 класса, добавила, что выросла в атмосфере патриотизма и убеждена: чувство ответственности за страну нужно воспитывать с детства.

Евгений Чинцов, обращаясь к участникам церемонии, отметил, что музей стал ещё одним рубежом в защите исторического наследия страны. Он подчеркнул важность того, чтобы школьники не только знали историю, но и умели разбираться в современных вызовах и проблемах.



Завершилось мероприятие концертом патриотической песни.

