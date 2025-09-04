"Ростелеком" — партнер конференции GAME ART FEST Общество

Фото: пресс-служба "Ростелекома"

«Ростелеком» выступил партнером конференции GAME ART FEST (18+), которая пройдет в Нижнем Новгороде с 13 по 14 сентября в «Академии Маяк». Событие, посвященное арт-направлению в игровой индустрии, соберет разработчиков игр, художников, дизайнеров, представителей бизнеса и геймеров.

В программе фестиваля заявлены лекции и воркшопы от экспертов, панельные дискуссии с представителями ведущих игровых компаний, шоукейсы с играми от инди-разработчиков, турниры и конкурсы. Участники смогут презентовать свои работы, познакомиться с новыми техниками и заручиться мнением экспертов. В группе VK проекта будет организована онлайн-трансляция, которая позволит следить за событием всем, кто интересуется миром игр и их разработкой.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы приветствуем идею собрать в Нижнем Новгороде представителей игровой индустрии. Именно на таких площадках рождаются креативные идеи, крепнет профессиональное сообщество и формируется будущее отрасли. “Ростелеком” как разработчик новой игровой платформы активно поддерживает такие инициативы. Для нас крайне важно, чтобы участники чувствовали внимание крупного бизнеса и видели реальные возможности для роста и самореализации. В июле мы запустили игровую витрину, где представлено более пяти тысяч игр. Геймеры могут приобрести долгожданные новинки, пополнить баланс кошелька Steam, а также стать обладателями различной игровой валюты».

Организаторами мероприятие выступила команда «Практика Гейм-Дизайна» при содействии правительства Нижегородской области и Института развития интернета.

Юрий Сироткин, учредитель ООО «Практика Гейм-Дизайна»:

«Нижний Новгород неслучайно выбран местом для проведения GAME ART FEST. Регион становится центром творческих инициатив и инноваций в России. Убежден, что конференция на два дня превратится в точку концентрации технологий и креатива. Для участников она станет площадкой для поиска идей, партнеров и вдохновения, а для индустрии в целом — шагом вперед в развитии российского геймдева».