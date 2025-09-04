Семейный день здоровья пройдет на территории Артемовских лугов Афиша

Фото: предоставлено организаторами

14 сентября на территории Артёмовских лугов пройдет Семейный день здоровья (6+) — мероприятие, организованное АНО "Центр АртЛуга" при участии партнёров. В нём примут участие семьи со всей Нижегородской области.

Гостей ждёт насыщенная программа, рассчитанная на все возрасты. В рамках события пройдут экскурсии по "Тропе здоровья", которые позволят ближе познакомиться с природой и уникальными маршрутами Артёмовских лугов. Особую атмосферу создадут концерт "Свети-Цвет" и шоу-программа "Ветер Фанга". Кроме того, всех участников угостят обедом на полевой кухне.

Мероприятие проводится в рамках проекта "Тропа здоровья" — 15-километрового пешеходного маршрута, соединяющего слободу Подновье и квартал Столбищи на территории городского округа Нижнего Новгорода. Его цель — повышение качества жизни жителей Нижегородской агломерации через развитие привычки к активному отдыху и внимательному отношению к природе.

Маршрут проходит через разнообразные природные зоны, благоприятные для укрепления иммунной системы. Среди них: дубрава, озёра Воронка, Гусильное, Рассохино, осинники, сосновые леса, Собачий проран и река Рахма.

Проект "Тропа здоровья Артёмовских лугов" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Нижегородского института демографического развития.