Семейный день здоровья пройдет на территории Артемовских лугов

Фото:
14 сентября на территории Артёмовских лугов пройдет Семейный день здоровья (6+) — мероприятие, организованное АНО "Центр АртЛуга" при участии партнёров. В нём примут участие семьи со всей Нижегородской области.
Гостей ждёт насыщенная программа, рассчитанная на все возрасты. В рамках события пройдут экскурсии по "Тропе здоровья", которые позволят ближе познакомиться с природой и уникальными маршрутами Артёмовских лугов. Особую атмосферу создадут концерт "Свети-Цвет" и шоу-программа "Ветер Фанга". Кроме того, всех участников угостят обедом на полевой кухне.
Мероприятие проводится в рамках проекта "Тропа здоровья" — 15-километрового пешеходного маршрута, соединяющего слободу Подновье и квартал Столбищи на территории городского округа Нижнего Новгорода. Его цель — повышение качества жизни жителей Нижегородской агломерации через развитие привычки к активному отдыху и внимательному отношению к природе.
Маршрут проходит через разнообразные природные зоны, благоприятные для укрепления иммунной системы. Среди них: дубрава, озёра Воронка, Гусильное, Рассохино, осинники, сосновые леса, Собачий проран и река Рахма.
Проект "Тропа здоровья Артёмовских лугов" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Нижегородского института демографического развития.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+