Последние новости рубрики Спорт
12 сентября 2025 10:14  [61] ХК "Торпедо-Горький" одержал первую победу в сезоне
12 сентября 2025 09:28  [109] Капремонт стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде выполнен на 52%
12 сентября 2025 09:00  [115] "Пари НН" усилил состав полузащитником из кипрского клуба
12 сентября 2025 07:00  [143] Максим Гафуров вошел в совет директоров КХЛ
11 сентября 2025 14:58  [381] КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей
11 сентября 2025 09:49  [418] Основной этап ремонтных работ завершился на стадионе "Совкомбанк Арена"
10 сентября 2025 20:00  [443] Нижегородское "Торпедо" расторгло контракт с Александром Щемеровым
10 сентября 2025 19:34  [370] Воспитанники спортивной школы "Водник" тренируются в новых условиях
10 сентября 2025 17:43  [458] Озвучен состав общественного совета стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде
10 сентября 2025 17:09  [519] Строительство Ледового дворца на Стрелке вышло на финишную прямую
Спорт

"Пари НН" усилил состав полузащитником из кипрского клуба

12 сентября 2025 09:00
Пари НН усилил состав полузащитником из кипрского клуба

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" договорился с кипрским "Арисом" об аренде 20-летнего хавбека Алекса Сарфо. Контракт рассчитан до завершения сезона 2025/2026 годов.

За время выступлений на Кипре Сарфо провёл 69 матчей, отметившись одним голом и одной голевой передачей. В составе "Ариса" он в прошлом сезоне стал серебряным призёром национального чемпионата.

В нижегородском клубе подчеркнули, что футболист отличается настойчивостью в отборе, высокой выносливостью, умением вести единоборства и эффективно действовать в игре головой.

Алекс Сарфо также выступает за молодёжную сборную Ганы.

