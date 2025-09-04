"Пари НН" усилил состав полузащитником из кипрского клуба Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" договорился с кипрским "Арисом" об аренде 20-летнего хавбека Алекса Сарфо. Контракт рассчитан до завершения сезона 2025/2026 годов.

За время выступлений на Кипре Сарфо провёл 69 матчей, отметившись одним голом и одной голевой передачей. В составе "Ариса" он в прошлом сезоне стал серебряным призёром национального чемпионата.

В нижегородском клубе подчеркнули, что футболист отличается настойчивостью в отборе, высокой выносливостью, умением вести единоборства и эффективно действовать в игре головой.

Алекс Сарфо также выступает за молодёжную сборную Ганы.