"Торпедо-Горький" уступил "Молоту" и рискует вылететь из зоны плей-офф Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

"Торпедо-Горький" потерпел второе поражение за две недели от пермского "Молота", неудачно начав домашнюю серию.

В первом периоде нижегородцы владели инициативой и регулярно угрожали воротам соперника. На 12-й минуте Денис Александров открыл счёт. Это шайба стала единственной у горьковчан в этом матче.

Но во втором игровом отрезке "Молот" постепенно перехватил инициативу. На экваторе матча соперник реализовал большинство — 1:1.

В концовке третьего периода пермяки вышли вперёд — 1:2. После нижегородцы взяли тайм-аут и заменили вратаря на шестого полевого игрока. Однако за несколько секунд до сирены гости поразили пустые ворота — 1:3.

После этого поражения "Торпедо-Горький" рискует покинуть зону плей-офф. Действующие обладатели Кубка Чемпиона России находятся на 16 месте таблицы регулярного чемпионата, набрав 38 очков.

Следующий матч (6+) команда проведёт 11 декабря против "Олимпии".

