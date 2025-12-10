Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Спорт

Андрей Прошин назначен главным тренером нижегородского ФК "Волна"

10 декабря 2025 16:26
Андрей Прошин назначен главным тренером нижегородского ФК Волна

Фото: vk.com/cosmosfc_ru

Уроженец города Бор Андрей Прошин назначен главным тренером футбольного клуба "Волна", выступающего во Второй лиге первенства России по футболу. Об этом сообщает pravda-nn.ru

Свою футбольную карьеру Прошин начал на родине, после чего продолжил обучение в ДЮСШ "Сормович". Позже он оказался в системе московского "Спартака", однако уже в 14 лет получил приглашение от киевского "Динамо".

В структуре украинского клуба он провел несколько лет, сменил гражданство и выступал за юношеские и молодежные сборные Украины. Более того, он был капитаном молодежной команды, с которой участвовал в чемпионатах Европы и мира.

После возвращения в Россию защитник сменил ряд клубов, среди которых были "Химки", "Томь", "Алания", "Долгопрудный", нижегородская "Волга" и "Химик" в Дзержинске. Завершил игровую карьеру в 2018 году в составе "Долгопрудного". Именно там начался его путь в тренерской профессии.

С 2022 года Прошин возглавлял команду "Космос" (Долгопрудный). В прошлом сезоне под его руководством клуб занял второе место среди 15 команд своей группы во Второй лиге, однако в текущем опустился на 13-ю строчку.

Вместе с Андреем Прошиным в тренерский штаб "Волны" вошли Александр Черкес и Дмитрий Ефремов.

Ранее сообщалось, что исполнительным директором "Пари НН" назначили Алексея Гладкова. 

