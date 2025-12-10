Андрей Прошин назначен главным тренером нижегородского ФК "Волна" Спорт

Уроженец города Бор Андрей Прошин назначен главным тренером футбольного клуба "Волна", выступающего во Второй лиге первенства России по футболу. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Свою футбольную карьеру Прошин начал на родине, после чего продолжил обучение в ДЮСШ "Сормович". Позже он оказался в системе московского "Спартака", однако уже в 14 лет получил приглашение от киевского "Динамо".

В структуре украинского клуба он провел несколько лет, сменил гражданство и выступал за юношеские и молодежные сборные Украины. Более того, он был капитаном молодежной команды, с которой участвовал в чемпионатах Европы и мира.

После возвращения в Россию защитник сменил ряд клубов, среди которых были "Химки", "Томь", "Алания", "Долгопрудный", нижегородская "Волга" и "Химик" в Дзержинске. Завершил игровую карьеру в 2018 году в составе "Долгопрудного". Именно там начался его путь в тренерской профессии.

С 2022 года Прошин возглавлял команду "Космос" (Долгопрудный). В прошлом сезоне под его руководством клуб занял второе место среди 15 команд своей группы во Второй лиге, однако в текущем опустился на 13-ю строчку.

Вместе с Андреем Прошиным в тренерский штаб "Волны" вошли Александр Черкес и Дмитрий Ефремов.

