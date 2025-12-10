Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Спорт

Волейболисты "Горького" продлили серию поражений

10 декабря 2025 09:59 Спорт
Волейболисты Горького продлили серию поражений

Фото: ВК "Горький"

Волейбольный клуб "Горький" потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома красноярскому "Енисею" — 1:3 (23:25, 21:25, 25:17, 26:28).

Матч получился напряжённым. В первом сете нижегородцы отыграли отставание и сравняли счёт 13:13, но концовка осталась за гостями.

Во второй партии "Горький" начал активнее, но к середине сета "Енисей" перехватил инициативу. При счёте 14:16 тренер Андрей Дранишников совершил несколько перестановок, что оживило игру горьковчан. Однако отыграться не удалось — 21:25.

В третьем сете хозяева сократили количество ошибок, добавили на подаче и уверенно выиграли партию — 25:17.

Четвёртый сет стал самым упорным. "Горький" вёл на протяжении всей партии, но в концовке красноярцы сравняли счёт 22:22. После этого команды шли очко в очко. При счёте 26:26 гости реализовали две атаки подряд и завершили матч в свою пользу — 28:26.

Следующий матч (6+) "Горький" проведёт 14 декабря на выезде против "Ярославича".

Ранее сообщалось, что миллион рублей предложили выплачивать тренерам, которые переезжают на работу в небольшие населенные пункты Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Волейбол Спорт
