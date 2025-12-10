Волейболисты "Горького" продлили серию поражений

Фото:
Волейбольный клуб "Горький" потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома красноярскому "Енисею" — 1:3 (23:25, 21:25, 25:17, 26:28).
Матч получился напряжённым. В первом сете нижегородцы отыграли отставание и сравняли счёт 13:13, но концовка осталась за гостями.
Во второй партии "Горький" начал активнее, но к середине сета "Енисей" перехватил инициативу. При счёте 14:16 тренер Андрей Дранишников совершил несколько перестановок, что оживило игру горьковчан. Однако отыграться не удалось — 21:25.
В третьем сете хозяева сократили количество ошибок, добавили на подаче и уверенно выиграли партию — 25:17.
Четвёртый сет стал самым упорным. "Горький" вёл на протяжении всей партии, но в концовке красноярцы сравняли счёт 22:22. После этого команды шли очко в очко. При счёте 26:26 гости реализовали две атаки подряд и завершили матч в свою пользу — 28:26.
Следующий матч (6+) "Горький" проведёт 14 декабря на выезде против "Ярославича".
