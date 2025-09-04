Учёные тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи

Фото:
В Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) проходят первые две фазы клинических испытаний препаратов тканевой инженерии. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Специалисты проверяют безопасность и результативность биологического аналога кожи при лечении пациентов с ожогами, а также с трофическими язвами нижних конечностей.
Разрабатываемые средства принадлежат российской компании "Акрус Биомед". Их применение рассчитано на заживление трудно поддающихся лечению ран, а также на устранение отдельных дерматологических и косметологических дефектов.
Окончание испытаний намечено на конец 2025 года.
Добавим, что подобных "кожзаменителей" в России пока нет.
Ранее сообщалось, что нижегородские ученые борются с онкологией с помощью света.
