Ученые ННГУ создали прототип шлема для защиты пенсионеров от кибермошенников Наука

Фото: Александр Воложанин

Ученые ННГУ имени Лобачевского представили прототип устройства, способного помочь пожилым людям противостоять уловкам кибермошенников. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Внешне новинка напоминает шлем виртуальной реальности. Однако ее основная функция — не развлечения, а стимуляция гамма-ритмов головного мозга, которые напрямую связаны с активностью центральной нервной системы.

В вузе отметили, что устройство способствует поддержанию критического мышления у людей старшего возраста. А именно оно является одной из главных защит от обмана в интернете.

Ранее сообщалось, что пожилая нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей, другая пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала ей 3,6 млн рублей.

Кстати, по данным полиции, с начала года киберпреступники похитили у нижегородцев свыше 3 млрд рублей.