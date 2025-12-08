Ученые ННГУ создали прототип шлема для защиты пенсионеров от кибермошенников

Фото:
Ученые ННГУ имени Лобачевского представили прототип устройства, способного помочь пожилым людям противостоять уловкам кибермошенников. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Внешне новинка напоминает шлем виртуальной реальности. Однако ее основная функция — не развлечения, а стимуляция гамма-ритмов головного мозга, которые напрямую связаны с активностью центральной нервной системы.
В вузе отметили, что устройство способствует поддержанию критического мышления у людей старшего возраста. А именно оно является одной из главных защит от обмана в интернете.
Ранее сообщалось, что пожилая нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей, другая пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала ей 3,6 млн рублей.
Кстати, по данным полиции, с начала года киберпреступники похитили у нижегородцев свыше 3 млрд рублей.
