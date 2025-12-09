В Нижнем Новгороде научили нейросеть предсказывать риски смерти у диабетиков Наука

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские учёные Института биологии старения и Исследовательского центра искусственного интеллекта ННГУ имени Н.И. Лобачевского разработали модель на основе искусственного интеллекта, которая может заранее оценить риск смерти у людей с диабетом и при этом объяснить врачу, какие именно факторы на это повлияли.

Модель была обучена на данных более чем 550 человек, страдающих диабетом, за которыми велось медицинское наблюдение в течение 17 лет. Из сотен анализов и показателей нейросеть выбрала 10 ключевых биомаркеров, на основе которых строится прогноз. Точность предсказания выживаемости на всём горизонте наблюдения достигает 84%.

Основная особенность разработки — использование метода SHAP, позволяющего интерпретировать решения нейросети. Благодаря этому врач может увидеть, какие именно параметры состояния пациента оказали наибольшее влияние на итоговую оценку. Например, в одном случае решающими факторами могут быть повышенный уровень креатинина, возраст и наличие осложнений, в другом — сердечные маркеры или признаки воспаления.

Фото: ННГУ имени Лобачевского

По словам директора НИИ биологии старения Михаила Иванченко, такой подход позволяет не только прогнозировать исход заболевания, но и строить персонализированную карту рисков. Это помогает врачам точнее подбирать терапию и сосредотачиваться на индивидуальных особенностях каждого пациента.

Кроме известных показателей, таких как NT-proBNP или креатинин, модель выявляет и новые потенциальные маркеры. Например, определённые структуры N-гликанов в крови, которые могут быть связаны с иммунной регуляцией и процессами старения.

