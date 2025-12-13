Прощание с профессором Слугиным пройдет в Нижнем Новгороде 14 декабря

Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
13 декабря 2025 13:46 Наука
Фото: ИТММ НГУ

На 96-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, заслуженный работник высшей школы РФ Сергей Слугин. Его не стало 12 декабря, сообщили в Институте информационных технологий, математики и механики ННГУ. 

Деятельность Сергея Николаевича была неразрывно связана с нижегородским университетом на протяжении 65 лет. Он сыграл ключевую роль в создании первого в СССР факультета вычислительной математики и кибернетики. Благодаря ему появилась кафедра численного и функционального анализа. И именно под его началом была сформирована научная школа по приближенным методам и теории оптимального управления. 

В ИТММ ННГУ подчеркнули, что Слугин был не только мудрым наставником, но и очень душевным человеком с тонким юмором. 

Прощание с выдающимся ученым пройдет на Бугровском кладбище 14 декабря в 11:00. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Сергея Николаевича Слугина.

Напомним, что 10 декабря умер один из создателей отечественного ядерного оружия Радий Илькаев. Ему было 86 лет. А 9 декабря из жизни ушел ученый-антиковед с мировым именем Владимир Строгецкий, которому было 85 лет. 

Теги:
Некролог ННГУ Похороны
