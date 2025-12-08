Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
08 декабря 2025 14:03Стоящие перед Россией вызовы обсудили в НИУ Президентской академии
08 декабря 2025 10:00Ученые ННГУ создали прототип шлема для защиты пенсионеров от кибермошенников
06 декабря 2025 10:40Новый учебник по обществознанию протестировали в Нижегородской области
05 декабря 2025 20:25В России появился учебник по социальной архитектуре
05 декабря 2025 15:41Нижегородские студенты завоевали сразу 9 наград в финале чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге
05 декабря 2025 13:58Более двух тысяч участников собрал Нижегородский фестиваль науки ННГАСУ
03 декабря 2025 12:41Дмитриев вновь переизбран ректором НГТУ
02 декабря 2025 15:00Студенты НИУ Президентской академии стали призерами Всероссийского конкурса молодых ученых
29 ноября 2025 13:31Нижегородских школьников приглашают к участию в олимпиаде "Наука вокруг нас"
29 ноября 2025 13:12Владимир Путин пошутил о названии кафедры нижегородского вуза 
Наука

Стоящие перед Россией вызовы обсудили в НИУ Президентской академии

08 декабря 2025 14:03 Наука
Стоящие перед Россией вызовы обсудили в НИУ Президентской академии

Фото: НИУ Президентской академии

В НИУ Президентской академии прошла III Всероссийская научно-практическая конференция "Государственное управление и менеджмент". Основной задачей дистанционного мероприятия стал обмен опытом в сфере развития современных управленческих технологий и их применения в различных социально-экономических системах.

К обсуждению подключились представители научного сообщества из России, Беларуси, Туркменистана и Китая. В общей сложности участие приняли 416 авторов - учёные, преподаватели и практики из 109 вузов, 65 городов и 15 филиалов Президентской академии.

Тематика конференции охватила широкий круг актуальных проблем - от технологической модернизации и преодоления пространственного неравенства до трансформации управленческих систем и социальных институтов. Участники отмечали практическую направленность представленных исследований: внимание акцентировалось на конкретных регионах и отраслях, а также на поиске эффективных решений.

Заместитель директора Нижегородского института управления Сергей Яшин отметил, что проведенная конференция – значимое событие в научной жизни института.

"В содержании конференции находят отражение самые актуальные вопросы развития современного государственного управления и менеджмента. Конференция представляет собой демократическую площадку для демонстрации результатов своих исследований как для учёных с именем, так и для студентов, начинающих свой путь в науке", - сказал замдиректора НИУ Президентской академии Сергей Яшин.

Среди обсуждаемых тем - цифровизация, риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также вызовы регионального развития, включая отток молодежи и дефицит инвестиций. Эксперты говорили и о необходимости адаптации управленческих моделей - переходе к более гибким, цифровым и клиентоориентированным подходам в государственных и корпоративных структурах.

Затрагивались также вопросы повышения эффективности управления, внедрения оценочных инструментов и лучших практик, включая элементы бережливого производства. Особое внимание уделили кадровому обеспечению: участники подчеркивали важность подготовки и удержания профессионалов, особенно в сельской местности.

В числе других тем - ограниченность ресурсов, сложности с финансированием социальных обязательств, инноваций и инфраструктурных проектов в условиях санкционного давления и бюджетных ограничений.

По итогам конференции участники отметили необходимость налаживания открытого диалога между государством, бизнесом и обществом.

"В процессе проведения конференции участники стремились наладить взаимовыгодный и результативный диалог между сферами государственной власти, образования и бизнеса для повышения эффективности управления, как на уровне конкретных организаций, так и с точки зрения социально-экономического развития нашей страны. Широта тем и разнообразие мнений делают конференцию уникальной площадкой для демонстрации результатов научных исследований», - поделился директор научного центра НИУ Президентской академии Евгений Егоров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных