Стоящие перед Россией вызовы обсудили в НИУ Президентской академии Наука

Фото: НИУ Президентской академии

В НИУ Президентской академии прошла III Всероссийская научно-практическая конференция "Государственное управление и менеджмент". Основной задачей дистанционного мероприятия стал обмен опытом в сфере развития современных управленческих технологий и их применения в различных социально-экономических системах.



К обсуждению подключились представители научного сообщества из России, Беларуси, Туркменистана и Китая. В общей сложности участие приняли 416 авторов - учёные, преподаватели и практики из 109 вузов, 65 городов и 15 филиалов Президентской академии.



Тематика конференции охватила широкий круг актуальных проблем - от технологической модернизации и преодоления пространственного неравенства до трансформации управленческих систем и социальных институтов. Участники отмечали практическую направленность представленных исследований: внимание акцентировалось на конкретных регионах и отраслях, а также на поиске эффективных решений.

Заместитель директора Нижегородского института управления Сергей Яшин отметил, что проведенная конференция – значимое событие в научной жизни института.



"В содержании конференции находят отражение самые актуальные вопросы развития современного государственного управления и менеджмента. Конференция представляет собой демократическую площадку для демонстрации результатов своих исследований как для учёных с именем, так и для студентов, начинающих свой путь в науке", - сказал замдиректора НИУ Президентской академии Сергей Яшин.



Среди обсуждаемых тем - цифровизация, риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также вызовы регионального развития, включая отток молодежи и дефицит инвестиций. Эксперты говорили и о необходимости адаптации управленческих моделей - переходе к более гибким, цифровым и клиентоориентированным подходам в государственных и корпоративных структурах.



Затрагивались также вопросы повышения эффективности управления, внедрения оценочных инструментов и лучших практик, включая элементы бережливого производства. Особое внимание уделили кадровому обеспечению: участники подчеркивали важность подготовки и удержания профессионалов, особенно в сельской местности.



В числе других тем - ограниченность ресурсов, сложности с финансированием социальных обязательств, инноваций и инфраструктурных проектов в условиях санкционного давления и бюджетных ограничений.



По итогам конференции участники отметили необходимость налаживания открытого диалога между государством, бизнесом и обществом.



"В процессе проведения конференции участники стремились наладить взаимовыгодный и результативный диалог между сферами государственной власти, образования и бизнеса для повышения эффективности управления, как на уровне конкретных организаций, так и с точки зрения социально-экономического развития нашей страны. Широта тем и разнообразие мнений делают конференцию уникальной площадкой для демонстрации результатов научных исследований», - поделился директор научного центра НИУ Президентской академии Евгений Егоров.