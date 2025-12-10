Выдающийся ученый Радий Илькаев скончался на 87-м году жизни

Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
10 декабря 2025 19:26 Наука
Сегодня, 10 декабря, на 87-м году жизни скончался выдающийся российский ученый, один из создателей отечественного ядерного оружия Радий Илькаев. О его кончине сообщили в Российском федеральном ядерном центре – ВНИИЭФ.

Илькаев начал работать в ядерном центре в Сарове в 1961 году, сразу после окончания института. С 1996 по 2008 год он занимал должность директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, затем до 2017 года был научным руководителем учреждения, а с 2017 по 2025 год — почетным научным руководителем.

"Радий Иванович Илькаев был человеком, глубоко преданным науке и своей стране, обладающим удивительной скромностью, интеллигентностью, а также умением решать сложнейшие задачи, оставаясь при этом очень открытым и доступным", - подчеркнули в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Радия Илькаева. 

Ранее выяснилось, что в Нижнем Новгороде на 86-м году жизни умер ученый-антиковед с мировым именем Владимир Строгецкий. В 70-х он работал в Горьковском госуниверситете имени Лобачевского, а позже — в НГЛУ имени Добролюбова. Также с 1993 года преподавал древние языки в Нижегородской духовной семинарии. Прощание с ним пройдет 11 декабря. 

Наука Некролог Саров
