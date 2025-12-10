Выдающийся ученый Радий Илькаев скончался на 87-м году жизни Наука

Сегодня, 10 декабря, на 87-м году жизни скончался выдающийся российский ученый, один из создателей отечественного ядерного оружия Радий Илькаев. О его кончине сообщили в Российском федеральном ядерном центре – ВНИИЭФ.

Илькаев начал работать в ядерном центре в Сарове в 1961 году, сразу после окончания института. С 1996 по 2008 год он занимал должность директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, затем до 2017 года был научным руководителем учреждения, а с 2017 по 2025 год — почетным научным руководителем.

"Радий Иванович Илькаев был человеком, глубоко преданным науке и своей стране, обладающим удивительной скромностью, интеллигентностью, а также умением решать сложнейшие задачи, оставаясь при этом очень открытым и доступным", - подчеркнули в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Радия Илькаева.

