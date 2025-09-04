Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2025 07:22  [134] В Нижнем Новгороде проводили в последний путь атамана Алексея Дундукова
12 сентября 2025 07:00  [127] Нижегородцы получают онлайн-помощь в уходе за людьми с деменцией
11 сентября 2025 20:48  [290] Самый большой в мире кокошник представили в Нижнем Новгороде
11 сентября 2025 19:55  [314] Нижегородское минэнерго объяснило ситуацию с нехваткой бензина
11 сентября 2025 19:38  [211] Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за матчей КХЛ
11 сентября 2025 19:19  [222] Почти 50 "черных ассенизаторов" оштрафовали в Нижнем Новгороде
11 сентября 2025 17:18  [301] Контроль за строительством дублера проспекта Гагарина усилят по поручению Люлина
11 сентября 2025 17:09  [286] Почти 4,5 тысячи мигрантов-нелегалов внесены в реестр в Нижегородской области
11 сентября 2025 17:00  [233] Музей СВО "Герои нашего времени" открылся в школе №140 Нижнего Новгорода
11 сентября 2025 16:41  [246] "Ростелеком" — партнер конференции GAME ART FEST
Общество

В Нижнем Новгороде проводили в последний путь атамана Алексея Дундукова

12 сентября 2025 07:22  [134] Общество
В Нижнем Новгороде проводили в последний путь атамана Алексея Дундукова

Фото: Михаил Шагалов/ Нижегородская епархия

11 сентября в Нижнем Новгороде состоялось прощание с атаманом Западного округа Волжского казачьего войска Алексеем Дундуковым. По данным епархии, он погиб в августе этого года в Донецкой народной республике.

В автомобиль, в котором находился атаман, угодил беспилотник. В результате трагедии погибли шесть казаков, ещё двое получили ранения.

Отпевание Алексея Дундукова прошло в кафедральном соборе Александра Невского. Похоронили его на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

Дундуков многократно возглавлял Нижегородское городское казачье общество. На официальном сайте Западного окружного казачьего общества он по-прежнему значится атаманом и войсковым старшиной.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Похороны СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных