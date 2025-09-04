В Нижнем Новгороде проводили в последний путь атамана Алексея Дундукова

Фото:
11 сентября в Нижнем Новгороде состоялось прощание с атаманом Западного округа Волжского казачьего войска Алексеем Дундуковым. По данным епархии, он погиб в августе этого года в Донецкой народной республике.
В автомобиль, в котором находился атаман, угодил беспилотник. В результате трагедии погибли шесть казаков, ещё двое получили ранения.
Отпевание Алексея Дундукова прошло в кафедральном соборе Александра Невского. Похоронили его на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.
Дундуков многократно возглавлял Нижегородское городское казачье общество. На официальном сайте Западного окружного казачьего общества он по-прежнему значится атаманом и войсковым старшиной.
