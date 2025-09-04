Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Спорт
11 сентября 2025 14:58  [122] КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей
11 сентября 2025 09:49  [264] Основной этап ремонтных работ завершился на стадионе "Совкомбанк Арена"
10 сентября 2025 20:00  [338] Нижегородское "Торпедо" расторгло контракт с Александром Щемеровым
10 сентября 2025 19:34  [298] Воспитанники спортивной школы "Водник" тренируются в новых условиях
10 сентября 2025 17:43  [357] Озвучен состав общественного совета стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде
10 сентября 2025 17:09  [391] Строительство Ледового дворца на Стрелке вышло на финишную прямую
10 сентября 2025 14:10  [371] Серия поражений продолжается для ХК "Торпедо-Горький"
08 сентября 2025 23:15  [511] Нижегородское "Торпедо" обыграло СКА в овертайме
06 сентября 2025 09:38  [869] Общественный совет стадиона "Водник" формируют в Нижнем Новгороде
05 сентября 2025 15:27  [922] 14 объектов снесут на аварийном стадионе "Водник"
Спорт

КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей

11 сентября 2025 14:58
КХЛ выплатит нижегородскому Торпедо более 80 миллионов рублей

Фото: ХК "Торпедо"

Континентальная хоккейная лига утвердила рекордный размер выплат клубам по итогам сезона 2024/2025. Общая сумма составила более 2,15 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатели предыдущего спортивного года., сообщается на сайте лиги.

Так, нижегородское "Торпедо" получит более 80 миллионов рублей на развитие инфраструктуры, модернизацию оборудования, улучшение условий для игроков, а также на реализацию программ для болельщиков и молодежи.

Почти 189 миллионов направлена в ярославский "Локомотив", который стал обладателем Кубка Гагарина. Именно ярославцам нижегородский клуб всухую проиграл в первом раунде и вылетел из плей-офф.

Кроме того, более 200 миллионов рублей из общего фонда будет инвестировано в детско-юношеские спортивные школы, как входящие в структуру клубов, так и независимые.

Рост выплат стал возможен благодаря увеличению доходов от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также за счет целевого финансирования. В рамках сезона было проведено 745 трансляций на международных телеканалах, 707 — на региональных, 106 — на федеральном канале "Матч!" и 1634 — на собственных платформах КХЛ.

С 2023/2024 спортивного года лига изменила модель распределения средств. Теперь 30% от общей суммы распределяется между клубами на основе их спортивных достижений. Оставшиеся 70% зависят от комплексного рейтинга, который учитывает девять критериев: от стабильности выплат игрокам до работы с болельщиками и СМИ.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" вырвало победу у питерского СКА под руководством экс-главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова.

Теги:
Выплаты КХЛ ХК "Торпедо"
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
