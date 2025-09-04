КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Континентальная хоккейная лига утвердила рекордный размер выплат клубам по итогам сезона 2024/2025. Общая сумма составила более 2,15 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатели предыдущего спортивного года., сообщается на сайте лиги.

Так, нижегородское "Торпедо" получит более 80 миллионов рублей на развитие инфраструктуры, модернизацию оборудования, улучшение условий для игроков, а также на реализацию программ для болельщиков и молодежи.

Почти 189 миллионов направлена в ярославский "Локомотив", который стал обладателем Кубка Гагарина. Именно ярославцам нижегородский клуб всухую проиграл в первом раунде и вылетел из плей-офф.

Кроме того, более 200 миллионов рублей из общего фонда будет инвестировано в детско-юношеские спортивные школы, как входящие в структуру клубов, так и независимые.

Рост выплат стал возможен благодаря увеличению доходов от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также за счет целевого финансирования. В рамках сезона было проведено 745 трансляций на международных телеканалах, 707 — на региональных, 106 — на федеральном канале "Матч!" и 1634 — на собственных платформах КХЛ.

С 2023/2024 спортивного года лига изменила модель распределения средств. Теперь 30% от общей суммы распределяется между клубами на основе их спортивных достижений. Оставшиеся 70% зависят от комплексного рейтинга, который учитывает девять критериев: от стабильности выплат игрокам до работы с болельщиками и СМИ.

