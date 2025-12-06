Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Спорт

Реконструкцию трамплинов в Кузнечихе временно отложили

06 декабря 2025 11:20 Спорт
Реконструкцию трамплинов в Кузнечихе временно отложили

Проект по обновлению детской спортивной базы "Кузнечиха" в Нижнем Новгороде временно откладывается. Причиной стали неурегулированные вопросы, связанные с земельным участком, а также реорганизация заказчика.

На реконструкцию трамплинного комплекса, включающего трамплины К-10, К-20 и К-30, в областном бюджете было запланировано почти 150 млн рублей: 65,3 млн — на 2025 год и 84,7 млн — на 2026-й. Теперь эти средства снимут с финансирования. Соответствующие поправки в бюджет планируется рассмотреть на заседании Законодательного собрания Нижегородской области в декабре.

В минспорта региона сообщили, что сроки реализации проекта пока не определены. При проработке стало ясно, что для начала работ нужны дополнительные геологические и геодезические исследования.

Напомним, проект включал двухэтажное здание, хозблок, подъёмник и восстановленные трамплины. Работы хотели завершить к 2027 году.

Проект попал в адресную инвестиционную программу по поручению президента России. Поводом стало обращение директора школы №131 Ирины Боряковой. В августе 2024 года, во время визита Владимира Путина, она рассказала, что ученикам, тренирующимся на Щелоковском хуторе, нужен хотя бы один учебный трамплин.

Несмотря на паузу в реконструкции, тренировки для юных спортсменов продолжаются. Рядом со спортивной базой, на территории школы №131, установлен учебно-тренировочный трамплин К-6. Здесь уже проходят занятия для воспитанников специализированной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Ранее сообщалось, что нижегородская школа Олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью имени Напалкова отметила 60-летний юбилей.

Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
