Волейболисты "Горького" уступили лидеру чемпионата

Фото: ВК "Горький"

5 декабря Волейболисты "Горького" не смогли одолеть лидера чемпионата новосибирский "Локомотив". Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:3.

Матч получился напряженным и эмоциональным. Гости уверенно начали игру, выиграв первый сет — 20:25. Однако во второй партии подопечные Андрея Дранишникова перехватили инициативу и взяли реванш — 25:17.

Третья партия осталась за новосибирцами — 17:25. В четвертом сете нижегородцы проявили характер: уступая 20:24, они сумели сравнять счет, но все же не дожали соперника — 26:28.

"В первой партии долго входили в игру, но потом показали зубы и чем славится Нижний Новгород выступая дома - борьбой за каждый мяч. Спасибо команде, она показала характер. Об этом говорит и четвертый сет, когда ты проигрываешь, но веришь до конца, что ты можешь вернуться и возвращаешься! Где-то сегодня, наверное, в конце нам чуть не повезло. Но спасибо игрокам, что они вернулись и верили до последнего, что мы это можем сделать", — прокомментировал матч главный тренер ВК "Горький" Андрей Дранишников.

9 декабря нижегородцы примут (6+) "Енисей" из Красноярска.

