Нижегородцам объяснили, почему новогодняя ель на Минина стоит криво

Фото:
Нижегородцы обратили внимание на то, что новогодняя ель, установленная на площади Минина и Пожарского, выглядит слегка наклонённой. Это вызвало оживлённое обсуждение в соцсетях.
В ответ на обращения горожан в Городском центре градостроительства и архитектуры пояснили, что конструкция установлена строго вертикально, под углом 90 градусов к горизонту, и соответствует всем строительным нормам и техническим требованиям.
А причина визуального эффекта — в особенностях рельефа.
Как отметили специалисты, проезжая часть площади имеет поперечный уклон, из-за чего между её краями возникает перепад высот. Именно этот уклон создаёт иллюзию наклона ели при взгляде с разных точек.
Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще арендовать новогодние елки, чтобы сэкономить.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+