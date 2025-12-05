Нижегородцам объяснили, почему новогодняя ель на Минина стоит криво Общество

Фото: Максим Герасимов

Нижегородцы обратили внимание на то, что новогодняя ель, установленная на площади Минина и Пожарского, выглядит слегка наклонённой. Это вызвало оживлённое обсуждение в соцсетях.

В ответ на обращения горожан в Городском центре градостроительства и архитектуры пояснили, что конструкция установлена строго вертикально, под углом 90 градусов к горизонту, и соответствует всем строительным нормам и техническим требованиям.

А причина визуального эффекта — в особенностях рельефа.

Как отметили специалисты, проезжая часть площади имеет поперечный уклон, из-за чего между её краями возникает перепад высот. Именно этот уклон создаёт иллюзию наклона ели при взгляде с разных точек.

